昆明動物園讓猴貓共處被批虐待動物　內媒揭早年2貓遭殺死

為了滅鼠工作，雲南昆明動物園讓猴子與貓共處，但遭到網民質疑，認為是虐待動物。園方曾發通報稱，措施既使部分流浪貓得到妥善安置，又發揮其滅鼠的功能，貓與猴群已融洽相處多年，未發生互相傷害現象。不過內媒2017年的舊聞隨即被翻出，顯示園內猴子曾殺死2隻貓。



周四（25日），中國小動物保護協會公開發聲稱，已與園方取得聯繫；周五（26日），昆明市五華區政府相關部門消息指，負責陸生野生動植物資源監督管理的相關科室將介入了解具體情況。同日，動物園最新通報指出，為回應社會各界愛心人士關切，計劃近期將貓移出猴山。



1月18日，昆明動物園曾發布說明指，近期昆明動物園接到多起園方將小貓放進動物園解除鼠患，市民拍到動物園的猴子和小貓有類似交配行為，遊客到動物園遊玩觀感不好的相關投訴件。

園方稱，猴山猴群與貓共棲現象源起2013年5月，當時動物園猴山老鼠成群的新聞經過媒體報道後，不少熱心市民紛紛聯繫園方為猴山滅鼠支招。在窮盡物理滅鼠措施卻未能取得滿意效果的情況下，園方開始嘗試將收容的流浪貓放入猴山進行生物防治滅鼠，之後猴山上的老鼠數量明顯減少，猴群與貓一直和睦相處。

+ 7

園方強調這既使部分流浪貓得到妥善安置，又發揮其滅鼠的功能，使病源傳播得到有效遏制，貓與猴群已融洽相處多年，未發生互相傷害現象，據觀察，個別獼猴還有為貓理毛髮、抓虱子的共處行為，有的貓生活條件得到改善後，還在猴山上繁衍了後代，後代也從小和猴群能和諧共處。而猴山裏的貓背毛光亮，健康狀況良好。至於網民反映的問題，是動物之間的嬉戲互動行為，不存在虐待行為。

不過說明發出後，仍有不少網民存疑。中國小動物保護協會周四表示，近日有網民留言讓協會拯救動物園的貓，協會立即聯絡當地志願者到園區查看了貓咪的情況，目前，猴園有兩隻貓，協會方面也與園方負責人取得聯繫，協商解決問題。周五，動物園所在的五華區自然資源局表示，負責陸生野生動植物資源監督管理的相關科室工作人員已關注到此事，將介入了解具體情況。

與此同時，據《春城晚報》2017年的報道提到：「為了消滅老鼠，管理人員想了許多辦法，最後就是找了兩隻流浪野貓放進猴山。沒想到，猴子竟然殺死了這兩隻野貓。後來，管理人員幹脆一次性放進了7只野貓，這下種群壯大了，猴子不敢動貓了。」

網民意見摘錄：

混養不太合適，抓完老鼠應該遷出

動物園虐貓，還配叫什麽動物園，沒有人性

一樣是貓，你幹脆放老虎大貓進去吧，不行園長進去也行

眾所周知，人只能解釋自己的行為，解釋不了其他動物的行為

這麽融洽自己進去呆唄，管吃管住還有猴子玩伴

的確沒有互相傷害，是單方面的傷害

熱度不能掉，一定要正視這個問題！這麽多年了，肯定不止死兩只貓那麽少！

在張家界森林公園零聚集接觸過猴子，說實話，人在赤手空拳下根本不是猴子的對手。如果昆明動物園不轉移貓的話，建議工作人員和猴子們和平共處，這樣大家都無話可說，可好？ ​



動物園最新通報指出，計劃近期將貓移出猴山。（昆明動物園）

到了周五下午，昆明動物園透過微信公號發布最新通報，指2013年，因猴山食物充足和存在適宜嚙齒類動物生存的洞穴而導致老鼠滋生，鼠患數量一度達到300至500隻。經多次組織人工滅鼠後，均無法取得預期效果，在確保猴群安全的前提下，園方徵詢了市民和專家的意見，採用生物防治的方法，先後兩次分別放入2隻和6隻貓，經過一年時間，基本消除了鼠患，同時繁殖了4隻小貓，數量達到12隻。為了保障鼠患的持續治理和效果，在猴山留下2隻，也就是現時網民關注的2隻貓。10餘年來，猴群與貓相處融洽，貓身體狀況良好。

通報稱，近日，昆明動物園邀請動物學專家現場研判，觀察到貓身體健康，且猴山已基本無鼠跡。為回應社會各界愛心人士關切，計劃近期將貓移出猴山，隨後將對貓開展全面體檢，確保貓身體機能健康的情況下妥善安置和飼養，並及時向社會公布貓的相關情況。