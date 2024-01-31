河北BENZ男打尖失敗狂錘7旬婆婆座駕　廣東警方：刑拘10日罰500元

1月29日，一個賬號為「五蓮徐八月」的網民在抖音發影片稱，駕車排隊通過收費站時遭一輛黑色Benz打尖，Benz男車主見打尖不成，竟肉身堵車並狂錘該網民座駕的引擎蓋導致凹陷。現場畫面顯示，黑色Benz車牌為「冀F8656Z」，屬地為河北保定。事發後在網絡激起輿論民憤，要求交警嚴查。



今日（31日），事發地廣東湛江徐文警方通報事件表示，將對插隊Benz男車主作10日行政拘留，並罰款500元（人民幣）處理。



徐聞縣警方通報表示，2024年1月29日，兩輛小車司乘人員在徐聞港因排隊通行問題引發口角，相關影片在網絡上傳播後引發關注。徐聞縣公安局立即展開調查。

經查，1月29日15時許，一輛白色小轎車與一輛黑色商務車（Benz）在徐聞港排隊購票上船期間，因通行順序問題引發糾紛。黑色商務車乘客王某(男，40歲，河北省人)下車站到白色小轎車前，攔車辱罵並用拳頭打砸白色小轎車引擎蓋，導致引擎蓋凹陷。隨後，雙方各自駕車前行離開。

目前，徐聞縣公安局已依法對王某作出行政拘留10日併罰款500元處理。

據此前報道，1月29日，一位7旬婆婆與家人一同駕車從山東前往海南，途徑廣東湛江徐聞港，正在排隊通過收費站搭乘渡輪時，遭到一輛車牌號為「冀F8656Z」的黑色Benz插隊。白色轎車因正常排隊便未讓行，Benz男車主見況惱羞成怒下車攔下白色轎車，並狂錘婆婆座駕致凹陷。

事後，白車車主徐女士談事發過程表示，過年堵車很正常，但Benz男砸車並「喋喋不休地罵我們，孩子也嚇壞了，希望他道歉。」目前，被砸車輛已在海口做完定損。