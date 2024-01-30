70歲婆婆揸車遭BENZ男打尖兼狂砸引擎蓋　激民憤要求河北交警嚴查

1月29日，一個賬號為「五蓮徐八月」的網民在抖音發影片稱，駕車排隊通過收費站時遭一輛黑色Benz打尖，Benz車主見打尖不成，竟肉身堵車並將該網民車輛的引擎蓋砸出坑。現場畫面顯示，黑色Benz車牌為「冀F8656Z」，屬地為河北保定。

事後，河北保定交警在該網民的評論區回應表示，相關情況已與事發地單位進行聯繫，正進一步調查中。



影片顯示，事發地為廣東湛江徐聞港，白色轎車在排隊通過收費站搭乘渡輪時，遭到一輛車牌號為「冀F8656Z」的黑色Benz插隊。白色轎車因正常排隊便未讓行，Benz男車主見況惱羞成怒下車攔下白色轎車，大喊道「撞！撞！前後能差一分鐘嗎！」並用拳頭捶打白色轎車的引擎蓋，導致凹陷。與該男子同車的女子亦下車為其「助威」。

網民「五蓮徐八月」的社交平台信息顯示，駕駛白色轎車的是一位70歲婆婆，與家人一路駕車從山東開往海南，經廣東湛江徐聞港過海。坐在副駕的女兒用手機記錄了事發全過程。影片配文表示，「雖然你是尊貴的Benz車主，也許背景很深，我們讓你了。但對我們舉起拳頭的時候，你也沒什麼尊貴可言了。」

事後，婆婆女兒說，目前準備為車輛定損，事件大約持續10分鐘，車上老人孩子嚇得不輕，「可惜我不是個男的，要不然一定跟他剛（對峙）一下」，考慮到會影響後面堵車，所以當時未報警，選擇忍下這口氣。

影片一經上載即在內地各社交平台引發公憤，網民在評論區紛紛點名河北保定交警，要求嚴查，「期待河北交警的處理後續。」同時，黑色Benz車牌號「冀F8656Z」亦一躍成為微博熱搜第一，網民「@河北省文化旅遊廳」指其「白幹了」，諷刺Benz車主損壞河北形象。

保定市交警隨後在評論區表示，相關情況已和事發地單位進行聯繫，正在進一步調查中。同時亦回應內媒《中國新聞網》稱，有關部門會核實情況，保定交警公眾號將發文通報。

網民評論：



「去河北一定要把報警電話設定成緊急呼叫」



「真是一粒老鼠屎壞一鍋湯」



「河北文旅一年白幹了」



「沒記錯，唐山也是河北的吧」



「這冀牌得是多大的背景啊在異地都這麼硬剛！」



「本來以為要麻煩河北交警叔叔，沒想到壓力給到河北文旅局啦。」

