有片｜備鹿鞭、傳裸照給小鮮肉　美女局長海量偷情對話流出遭拔官

湖南長沙市雨花區前商務局長，現任總工會副主席的李紹萍，年僅 40 餘歲屢任主城區高層職位，其高顏值更頗受關注，除了經常出差露面，在當地招商宣傳中也屢次現身。然而已婚並育有子女的她，近日遭爆料與一名年輕男子發展不倫戀情，除了兩人露骨的對話訊息流出，甚至她的「上空」情慾照也曝光，而針對這起重大風紀事件，當局宣布予以免職，地方紀委也正介入調查。



綜合《縱覽新聞》、《紅星新聞》報道，內地網上近日出現多張指涉前湖南長沙雨花區商務局李姓女局長與一名年輕男子的不雅聊天截圖。

網上流傳的聊天記錄從2021年12月3日開始，發文網民稱是李女與一名年輕男子的聊天內容。截圖顯示，不少聊天對話十分露骨，對話中還有多張打碼相片，但依然可以看出身體裸露的照片。

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對話截圖顯示，女方在外地出差時，多次邀請對方前去相見。她傳給男方的話包括，「給你弄了鹿鞭哦」、「你來吧，只是我這次沒法給你帶鹿鞭粉」、「不僅有黑眼圈，而且臉上都有劃痕」、「身心內外都潤滑」、「在高鐵上陪廳長喝茅台，渾身上下都怪難受」。

公開信息顯示，2021年2月26日，45歲的李紹萍被任命為長沙雨花區商務局局長，2023年4月27日，被免去商務局局長職務。據微信公眾號「長沙公會」1月13日發布的文章顯示，1月11日，李女擔任長沙雨花區總工會黨組書記、常務副主席並出席會議。

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長沙市雨花區總工會一名工作人員2月1日向內媒表示，雨花區委組織部已針對此事介入調查，後續會有通報，具體情況還不清楚，並稱李某萍已經沒來上班，但具體從何時開始不上班的她並不清楚，其他問題可以聯繫雨花區委組織部。

「雨花發布」微博則發布通報稱，區紀委監委已對此案立案調查，案件正在進一步審查中。（微博@「雨花發布」）

「雨花發布」微博則發布通報稱，網傳雨花區公職人員李某某相關問題，雨花區委高度重視，已對其予以免職處理，區紀委監委已對其立案，目前案件正在進一步審查中。