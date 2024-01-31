重慶姐弟墮亡｜狠夫小三執行死刑　生母聞訊大哭：孩子可以安息了

2020年11月，重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及其婚內出軌對象葉誠塵，共謀從15樓家中拋出墮地身亡。去年（2023年）5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。



1月31日，新華社報道，「重慶姐弟墮亡案」兩名被告張波、葉誠塵，被法院執行死刑，墮亡姐弟生母陳美霖收到消息後大哭，哽咽稱「這下，弟弟妹妹（兒子女兒）總算可以安息了」，陳美霖稱她和孩子外公外婆打算稍後驅車前往存放姐弟骨灰的重慶天台寺，將這個消息告訴孩子們。此前陳美霖曾稱，「希望春節前能夠有一個結果（兇手張波葉誠塵死刑覆核確認），讓孩子們安息」。



+ 3

案發於2020年11月2日，重慶南岸區某小區發生一宗墮樓事件，2歲的姐姐和1歲的弟弟從15樓家中墮地身亡。案發當日影片顯示，兩名幼童墮樓後，生父張波曾癱坐地上，邊哭邊拍打雙腿，表現極為「悲痛」。惟警方偵查後發現，墮樓事件是故意殺人案，父親張波及其女友葉誠塵正是疑犯。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院對案件進行一審宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，張波、葉誠塵提出上訴。

墮亡姐弟的生母陳美霖。（封面新聞）

2023年4月6日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開開庭審理，認為張波、葉誠塵罔顧國法天理人情，嚴重挑戰法律和倫理底線、踐踏社會良知，其作案動機特別卑劣，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，社會影響極壞，應依法從嚴懲處。同年5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。

姐弟墮樓位置。（網上圖片）

生母：不可能原諒兩人，只有死去才能贖罪

張波的前妻陳美霖多次表示不可能原諒張波和葉誠塵，今年1月，張波連寫3封信表達懺悔，請求原諒，但她與家人都不會認可，更懷疑對方是因二審開庭在即，「他們是想保命或其他目的」，她更回覆張波，「你知道嗎？只有自己坦然接受判決死去的才叫贖罪，想盡一切辦法拖延時間、只為苟活、只為逃避法律制裁，最後仍然難逃一死的叫懦夫」。

今年1月中旬，墮亡姐弟的生母陳美霖接受內媒採訪時表示，案件已過去有3年多的時間，「如果孩子還在，姐姐都已經6歲可以上小學了」，她並希望，「在春節前能有一個結果，能還孩子一個公道，能讓他們安息」，她亦表示，「只有他們死，自己的人生才有可能繼續往前走。」