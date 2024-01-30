浙江男大學生整天玩雪次日「流淚到失明」　醫師診斷：雪盲症

浙江一名21歲的男大學生近日與友人一同外出拍雪景，玩了一整天後，怎料隔日竟不斷流淚，甚至短暫性失明。經醫師診斷為「雪盲症」，長時間盯著被陽光照射的白雪，導致眼睛受到紫外線的刺激，通常會在兩天內恢復視力。



據《星視頻》報道，浙江麗水一名21歲的男大學生和幾位同學本月22日一起去戶外拍雪景，他們幾乎在外面待了一整天，玩得特別開心。男大生晚上返家後，眼睛開始乾澀流淚，原以為是長時間使用手機所致，沒特別放在心上，隔天早上起床一睜眼就感到刺痛，且不停地流淚，到後來甚至視力逐漸模糊了。

雪盲症是指眼睛受到強光刺激引起的視力受損，令角膜被灼傷。雪盲症的症狀及受損程度隨接觸時間、角度而增加，即使短短一秒的強光，亦有機會灼傷角膜。(Getty Images)

經醫師診斷，該生得了「雪盲症」，研判是因為長時間觀雪所致。因陽光反射在雪地或冰面上，眼睛的角膜和結膜受到了紫外線的刺激，導致引發眼睛發炎、不適。此外，陽光反射會增加眼睛接收陽光的強度，導致眼睛疲勞、視覺模糊，造成短暫性失明。

由於雪地對陽光反射率達95%，幾乎等同直視太陽，雪盲症通常發生於在陽光照射下，過去有很多灼傷個案，都與滑雪有關，故名「雪盲症」。相關症狀大約是在觀雪一至兩小時後，並在一至兩天內緩解症狀，視力也會自己恢復。

雪地對陽光反射率達95%，幾乎等同直視太陽，所以很多灼傷個案，都與滑雪有關，故名「雪盲症」。（視覺中國）

除了戶外，部分室內條件也可以存在強烈紫外光，例如燈光設備、曬日光燈，甚至近年流行的紫外線消毒燈，若使用不當，也有機會中招。所以，部份大型嘉年華、音樂節等燈光效果強勁的地方，也有潛藏風險。