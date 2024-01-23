深圳南山聯手京東發放新一輪2000萬消費券　涵蓋港澳消費者

撰文：林芷瑩
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臨近春節，為進一步提升消費市場活力，即日起至1月31日，深圳南山聯合京東發放新一輪2000萬元（人民幣，下同）消費券，適用範圍涵蓋香港、澳門在內的多地消費者。

據介紹，消費者可在京東App搜尋「南山消費券」即可直達活動頁面，先領券後消費。

消費券將於每天上午10時在京東發放。每位用戶每天可領取滿50元減25元、滿300元減 40元、滿1000元減150元、滿2000元減300元、滿4000元減600元，共計5張的通用滿減券，以及1張5折專屬券。

消費者可在京東App搜尋「南山消費券」即可直達活動頁面，先領券後消費。

每種面額的消費券，每人每天可以領取及核銷一次，先到先得，活動期間可以多次參與。

本輪消費券不僅適用於內地消費者，同樣適用於港澳地區的消費者。消費券發放期間，京東特別聯合WeChat Pay HK，針對香港消費者的實際需求，提供港幣電子錢包支付方式，兩地消費者在京東下單購物後，即可直接使用港幣電子錢包支付。

此外，港澳消費者購買京東自營商品，更可享受滿199元享3公斤京東物流官方宅配免費送貨上門服務，以及自提滿88元包郵20公斤的優惠，最快次日即可收到商品。

另外，消費者在京東置辦年貨，不僅可以享用深圳南山消費券，更有跨店每滿200元減30元、港澳專屬優惠券至高領268元、熱銷單品一元秒殺包郵等優惠。

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