除夕起中國、新加坡互免簽證　新春期間赴星洲旅遊訂單量激增960%

自農歷除夕（9日）起，中國與新加坡互免簽證，報道指，這利好刺激消費者出境遊熱情，新年期間新加坡旅遊訂單量大增。



根據《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》，農歷除夕起，中新雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。

9日清晨6時45分，新加坡航空SQ801落地新加坡樟宜機場，該機0時10分從北京起飛，載著首批體驗中新互免簽證便利的遊客。對此，遊客紛紛表達了喜悅，一名遊客表示，他落機後持中國護照在機器上登記一下就可以自助辦理入境，十分快捷，「整個流程便捷高效，體驗感超級棒」。據攜程數據顯示，截至8日，新年假期預訂到新加坡旅遊的內地旅客訂單量同比增長超過960%。其中，最偏愛新加坡的客源城市分別是上海、北京、深圳、廣州和杭州。

另據「領事直通車」微信公眾號消息，中國與巴西將自2月19日起互為以商務、旅遊、探親為入境目的的對方國家公民頒發有效期最長為10年、可多次入境、每次停留不超過90日的簽證。新春期間，攜程平台上，巴西整體旅遊訂單同比增長超6倍，租車訂單同比增長4倍左右。攜程研究院相關負責人表示，長期以來，巴西是中國遊客南美洲旅遊的首選目的地。2023年，中國遊客赴巴西旅遊訂單比2019年增長超1成。隨著出境遊整體快速恢復，加之十年多次簽證政策的實施，預計2024年前往巴西遠途出境旅遊的中國遊客將越來越多。