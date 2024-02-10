大年初一迎財神求姻緣怎麼做？　11大禁忌曝光「忌回娘家」已廢除

新的一年想求財運怎麼做？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙建議，今年的第一個願望，如同「頭香」，願望特別容易實現，若要迎財神建議除夕晚上23時至大年初一的凌晨1點及初一早上3至5點，首次出門、往南找「陽廟」（供奉觀世音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等）拜拜祈願。



楊登嵙提醒，出門時心想今天非常快樂，要去迎接財神來家中，回家時心想財神跟著自己回家，回到家中後，心想財神已至家中，並且上神案，然後將大門關上。若南方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往東北方的「陽廟」祈求，另信奉天主教、基督教則到該方向的教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。



車公廟一直是香港香火很旺的廟宇，新年期間有不少人去參拜。（圖 / 小紅書）

姻緣方面，楊登嵙也說，針對姻緣、感情「求喜神」，若想求姻緣，可在大年初一早上1至3點或9至11點從住的家裡或飯店出發，往東北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣；若東北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往西南方的「陽廟」祈求。

楊登嵙也特別提醒，大年初一第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。

此外，過去大年初一有不少民俗禁忌要注意，楊登嵙也列出11項初一不能做的11大禁忌，不過隨著時代改變，有些禁忌已經消失，例如「初一忌回娘家」習俗並未被列在其中。

楊登嵙表示，過往的理由是嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。但楊登嵙認為，隨著時代逐漸改變，這些禮俗已悄悄的消失。

2月9日，不少善信提早到黃大仙祠外排隊上頭炷香。（黃浩謙攝）

初一十一大禁忌

一、 忌吵架或打罵小孩

不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

二、 不可灑水、掃地或倒垃圾

以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

三、 忌吃稀飯

稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

四、 忌殺生

在新正殺生，恐怕會惹來血光之災。

五、 忌向人要債

除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

六、 忌欠錢

若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

七、 忌睡午覺

俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮」。睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

八、 忌打破東西

打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎(歲歲)平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。

九、 忌燈全關

大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

十、 忌說不吉利的話

這是平時就不該說的，例如「死」「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

十一、 紅包送禮不能是單數

好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額在傳統禮數上，是不吉利的。