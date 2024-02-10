年初一｜黃大仙廟、車公廟參拜6大宜忌　插香用錯手對神明大不敬

不少人有拜神、祭祀等傳統信仰，逢年過節更會特別到廟裡參拜，祈求平安順利。



雖然心誠則靈至為重要，仍有許多小細節不得不注意，像是插香時不能用慣用右手、進廟宇不能踩門檻等，都是很多人容易誤觸的禁忌，只要遵守拜拜的注意事項，對神明保持虔誠的心，「天助自助者」，就能趨吉避凶，獲得好運。

命理專家艾菲爾提醒拜神時必須懂的6大宜忌：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

1. 進出廟門不要踩門檻

門檻是寺廟的門神，也是分隔內外的界線， 踩門檻有不敬之意，可能帶走神明的靈氣。因此，進出廟門時要抬起腳步，避免踩到門檻。如果面對寺廟時進門，都是從廟宇的左門進右門出，因為左為貴，象徵入吉出兇，進入時抬左腳，出門時抬右腳，表示平安吉祥。

2. 參拜順序

一般是先朝正門天公爐（玉皇大帝）參拜，天公是萬神之祖，也是主宰天下的至高神，要先向祂請安表示尊敬。天公拜完後再進主殿，拜完中間的主神，若主神左右還有陪祀的神明，應先拜左邊（龍邊）、再拜右邊（虎邊），因為龍是吉祥、虎為兇猛，象徵入吉出兇 如果有側殿，按照順時針的方向，由左至右拜完所有的神明。

同場加映：4大開運好物的用法及禁忌 水晶、玉鐲這樣用能消災解厄、招好運（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

3. 供拜鮮花與水果注意事項

供拜神佛的鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊的限制，但千萬不可以使用假花，因為假花是死的，沒有生氣，會冒犯神明。比較講究的人，可以依照自己的心願，選擇不同的鮮花，例如「求貴人、桃花」準備繡毬花、文心蘭；「求姻緣」用百合花；「求事業、學業」選開運竹、銀柳等。水果以新鮮、乾淨為宜，忌拜釋迦（與釋迦尼佛同音）、番茄、番石榴、士多啤梨等，因為這些水果品種籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意 ，最好避免，也不可用已拜過的東西再次參拜。適合拿來供奉的水果有蘋果，寓意平安吉祥、梨子寓意水帶財，鳳梨寓意好運旺旺，橘子寓意吉利如意之意。

4. 插香時不能用慣用手

大多數人是右撇子，如廁時以右手清潔，民俗上認為右手較不潔，陰陽的理論中，認為左手是接收能量，右手是排放負能量的管道。燒香拜佛應以左手插香以示尊敬，反之，若左撇子是用左手清潔，就用右手。插香時要先點燃香，再到香爐前三鞠躬，然後將香插入香爐，不要用力戳，以免破壞香爐的平衡。

同場加映：家居植物別亂種！5大盆栽風水禁忌 亂放中宮自築「困」局累家運（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

5. 跟神明祈求時越詳細越好

拜拜時們會向神明祈求、傾訴自己的願望，只要小聲將自己想說的話一一敘述（音量以自己聽見即可，以免打擾別人）。先跟神明請安，告訴神明自己的名字、幾年幾月出生、出生地或現居地、有什麼心願，讓神明知道，才能適時地幫助。祈求時要越詳細越好，不要含糊其辭，例如想求財，要說清楚想要多少錢，從哪裡來，用在什麼地方；如果想求姻緣，需仔細表明想要什麼樣的對象、條件及希望何時相遇。這樣神明才能根據需求，給予最適合的幫助。

6. 生理期、戴孝者盡量避免拜拜

古人認為生理期排經血及坐月子期間元氣虛弱，對神有不敬之意，通常不拿香祭拜，可雙手十合拜拜，神明就會賜予更多的幸福平安 。另有民俗說法，戴孝者須滿1年才能入廟，避免與廟中的正氣產生對沖。若有特殊情況必須拜拜，可以在廟外或廟門口，以手指點地3次向神明請安，再以手指點天3次向祖先請安，然後雙手十合，默念自己的心願就可以。

*民俗說法僅供參考，不代表本網立場*

延伸閱讀：

大年初一不能做什麼？12禁忌觸犯衰整年，吃這食物恐破財

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】