「支教」內容為遊玩桂林？內媒揭行善變質為旅遊項目與學歷鍍金

「支教」是指支援落後地區中小學教育，內地不少青年都會選擇參加「支教」義工服務。然而據內媒報道，曾經讓許多熱血學生投入的支教服務已經變質，成為「旅遊鍍金混資歷」的途徑，甚至有師長直接表示，支教經歷有助未來申請學校，「那就去吧，就當玩了」。



據微信公眾號「顯微故事」報道，大學時代曾到廣西南寧支教的佳琦在當年與同學從武漢乘了20多個小時火車，再輾轉搭乘大巴、中巴，足足花了兩天時間才到了學校所在農村。佳琦憶述，當時吃住都在學校解決，但是條件很簡陋，「就是幾根鐵條焊起來，上面再放塊木板」。不過，縱使條件艱苦，但佳琦認為那段時間過得很充實，包括走訪困難學生家中，記錄家庭情況，回到武漢之後再組織募捐一對一幫扶，「幫助孩子們解決實際困難，才是我們的主要工作」。

然而，現時支教服務已經變質。報道指，在北京順義一間國際學校讀高二的趙趙打算赴英國升學，為了申請到理想的英國學校，父母為他安排了各種可以加分的科研、競賽項目，而支教是其中耗時最短，亦是也最輕鬆的選擇。今年寒假，他遠赴廣西參加支教義工服務，參加的項目地點在著名風景區桂林陽朔，「亮點」包括巖洞穿越、夜遊灕江等遊玩內容，時間8天，費用7800元（人民幣．下同），加上來回機票，成本近1萬元。趙趙直指：「老師說有這個志願服務經歷在申請的時候會容易些，那就去唄，就當玩了。」

趙趙遠赴廣西參加支教義工服務，但參加的項目地點在著名風景區桂林陽朔。（tuniu.com）

據了解，社交平台上不乏「支教旅遊團」的宣傳，以1月出發的為例，就有6天3950元的貴州侗寨志工項目，以及12天1萬3000元的西雙版納少年支教冬令營等多個項目。留學業界人士陳聰表示，「支教項目」確實可提升留學申請者的背景，對於提高申請的成功率很有幫助。

不過對於教變質為旅遊與學歷鍍金，不少網民感到難過，「真是褻瀆了曾經一腔熱血跑到貴州織金支教的我們」，有人建議官方需要加強對支教的教育和規範，因支教旅遊團存在商業化傾向，但真正需要支教的貧困山區項目，反而往往招不到人。