「連續10年去湘西支教」走紅被批做作　海歸女碩士旗下中心遭處罰

內地海歸女碩士龍晶睛被稱為「連續10年去湘西支教」，因而走紅，然而她被質疑永遠都「化靚妝，穿靚衫」，持續做作擺拍，不像是真正支教。近日，她任法定代表人的湖南長沙市善吟共益助學服務中心被處罰。



長沙市民政局下達行政處罰決定書。（長沙市民政局）

長沙市民政局對長沙市善吟共益助學服務中心涉嫌違規公開募捐進行調查處理後，依法下達行政處罰決定書。據顯示，中心法定代表人為龍晶睛，業務範圍為開展助學幫扶、貧困學生救助及相關公益活動。當事人通過互聯網媒體發布二維碼收款信息，面向社會公眾進行資金募集，應認定為公開募捐行為，且當事人並未取得公開募捐資格。發現後，長沙市民政局已於去年9月27日責令當事人立即停止募捐活動，其收款二維碼已於9月29日停用。

市民政局決定對當事人予以警告的行政處罰，並責令當事人於60日內將違法募集財產11845.4元（人民幣．下同）退還捐贈人，同時向當事人提出行政指導意見，要求全面整改，依法規範慈善活動，完善內部管理制度，規範財務管理，加強信息公示公開。

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據早前報道，龍晶睛自高中就出國留學，在外留學9年，是哥倫比亞大學社會工作學碩士，並被指連續10年參加支教，足跡遍布24所偏遠學校。

不過網民隨即產生種種質疑，如28歲的龍晶睛是如何做到在國外讀書9年，同時又有連續10年的支教經歷？同時，違和感和撕裂感貫穿著龍晶睛抖音帳號中的所有影片，「在窮困地區支教10年，還能10年如一日的網美風，化精緻妝容，用專業設備，持續做作擺拍，怎麼看，都不像是真正來支教的」。

「青年企業家」則是龍晶睛另外一個身分，去年4月，龍晶睛的善吟共益發起了一項短期「愛心暑托班」的活動，並發起名叫《新媒體人！和我們一起去支教！》的招募推文，被網民質疑根本把支教當作一門生意。

而長沙市民政局接獲投訴，稱善吟共益在沒有公開募捐資質的情況下募捐193萬元。龍晶睛事後在微博發文回應，稱並不存在網傳利用公益斂財的情況，強調機構是非營利的，她並為「沒有認真核對稿件」道歉。