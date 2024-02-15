神似易烊千璽　杭州26歲男做「上門私廚」月賺5萬　新年訂單爆滿

與其回家過年，不如原地搞錢！

今年過年，杭州26歲的丁堯與他的團隊便做起了「上門私廚」的生意，穿着廚師服自備一車的食材和工具，來到顧客家中做上一桌豐盛佳餚。僅除夕當晚，他們就接到9份訂單，農曆新年期間更是天天爆滿，訂單已排到3月份。丁堯表示，邀請私廚上門的客戶愈來愈多，平均每天能接5~6份私廚訂單，最多的一天早晚接到11場。



《杭州日報》報道介紹，邀請私廚上門煮飯主要分為兩種形式，一種是提供煮飯服務，確定好菜單後，廚師給出食材和調味料的採購清單，顧客自備食材等所需用品，廚師僅負責上門洗菜、備菜、煮菜；另一種是「包工包料」，所有食材備料、上門燒菜、裝盤、上菜都由廚師一手搞定。目前，因為方便省事選擇第二種的顧客更多。

除家庭聚餐外，愈來愈多的商務宴請、求婚等也會選擇上門私廚，顧客不僅可以將地點選在私人別墅或民宿，也會省下許多時間成本。丁堯舉例稱，曾為一家公司做過開業慶典，老闆在家訂製了平均一桌1萬元（人民幣，下同）的宴請餐食，包含帝王蟹、東星斑、燕窩等，人均僅1000元。但若依此標準到星級酒樓，可能需要15000元左右。

出生於1998年的丁堯高高瘦瘦，還有點神似內地男星易烊千璽。2022年開始接觸「上門私廚」的丁堯覺得這個事業大有可為。當時丁堯還在做農村宴席，但因其太過年輕，事業並不一帆風順。

接觸上門私廚後，丁堯發現上門私廚的要求比農村宴席更高，除了家常菜，還需要依照顧客要求訂製西餐、日料、粵菜和甜點等。擁有專業烹飪資格證書的丁堯決定轉行當私廚，收入也從過去的7千元，發展至今的月入5萬。

從去年開始，丁堯在各個社交平台發布私廚廣告，也收穫不少粉絲追蹤，除了杭州在寧波和揚州都有客戶。而他也給自己定下目標，希望將團隊做大做強，年入百萬。