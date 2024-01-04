《笑林小子》郝劭文繼女遭霸凌　妻斥杭州名校扭曲事實　警方介入

近來內地校園霸凌情況嚴重，就連藝人子女也難逃。

1月2日，台灣藝人郝劭文的妻子林寧瑞發文稱，8歲女兒在校遭遇校園霸淩，女兒常做噩夢哭醒，曾多次與學校溝通無果。郝劭文本人亦發影片表示，女兒遭霸凌已非「一天兩天的事情了」，並表示會保護家人。

事件曝光後，引發輿論關注。1月3日，杭州蕭山未成年人保委辦通報郝劭文妻子反映女兒遭校園霸淩一事。通報稱，教育、公安等部門已會同屬地對該事件開展調查，將嚴格依法依規處置，切實維護未成年人合法權益。



曾出演過《笑林小子》，童星出身今年33歲的台灣藝人郝劭文，2022年與內地化妝師林寧瑞結婚，女方婚前曾育有1女。

1月2日，林寧瑞在微博發文表示，8歲的女兒遭遇校園霸凌，就讀的杭州威雅實驗學校在並未了解完整情況的情形下，告知女兒「這是一種朋友之間的遊戲」。林寧瑞在文章中稱，校方在面談孩子時，灌輸錯誤價值觀和扭曲事實，給孩子帶來了二次傷害；控訴稱被「學校的虛假宣傳騙了」。

針對郝劭文繼女在學校被霸凌一事，浙江杭州蕭山「未成年保護委員會辦公室」指出，因近日接獲網友反映，一所民辦學校小學3年級學生在校期間被班級同學「霸凌」；教育、公安等部門，已會同屬地對此事件進行進一步調查，嚴格依法依規處置，切實維護未成年人合法權益，全力營造青少年健康成長良好環境。

1月3日，郝劭文本人亦拍攝影片為妻女發聲，強調繼女被霸凌並不是一天兩天的事了，這段時間頻繁往返處理事情，希望成為女兒穩定的靠山。「我會用我所有的努力，所有的力量，保護好我的家人，我的老婆，我的孩子，生活還得繼續」。

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另據《中國新聞周刊》報道，林寧瑞控訴的杭州威雅實驗學校回應稱，郝邵文女兒確實在該校上學，此事學校正在跟進當中，至於是否存在校園欺凌等問題，則需要進一步調查，將根據調查結果處理涉事學生。

據悉，杭州蕭山區威雅實驗學校是一所寄宿制私立學校，教學體制為內地國家課程加拓展課程結合的小班形式，學生於高中階段還可選擇報考A-level、IGCSE等課程考試。收費標準為幼稚園22.45萬一學年，小學為19萬一學年。住宿費用約4萬一年。

網民睇法：



一年二十多萬學費，校方還不作為



怎麼想的，去蕭山那的私立學校，蕭山那邊估計暴發戶孩子挺多的。



就應該這樣，私下喊學校不處理，就應該發到網絡上來



還是明星有影響力，這要是普通老百姓最後也是不了了之了。



霸凌層出不窮，愈來愈升級，連明星的孩子都有這樣的遭遇，普通父母權益可想而知有多難



很好嗎？為什麼永遠都是發微博才會迅速啟動調查？真的已經看吐了

