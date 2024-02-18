湖南漢酒駕逃逸拉警員投湖叫囂「我溺死你」　涉襲警罪被刑拘

眾所周知，酒後駕駛會危害司機本人及他人安全，更屬刑事罪行。2月13日，湖南臨湘市男子高某某酒後駕駛，遇上警方路障截查時突然棄車逃跑，甚至拉警員一起投湖，他一邊將警員的頭部按入湖水中，一邊叫囂「叫你放我一馬你不放，我溺死你」。高某某當場被警方制服，目前因涉嫌襲警罪被刑事拘留。



臨湘市公安局警方通報，2月13日晚，交警正在白雲湖環湖路段開展夜查行動，傍晚6時36分左右，高某某駕駛車牌為湘FLB**5的私家車由南向北經過該路段，面對前方的路障截查，高某某突然棄車朝環湖人行道逃跑，守候在一旁的警員潘洪見狀立即攔截，並勸誡其接受測試。

不過，情緒激動的高某某一直企圖掙脫控制，逃避執法。多次掙脫無果的高某某惱羞成怒，向潘洪大喊「你要我接受酒精測試，我就和你到水裏去」，並環抱對方將他拉入湖中。

高某某在水中夾着潘洪的頸部，將他往深水區拖行5、6米，甚至一邊將潘洪的頭往水裏按，一邊叫囂「叫你放我一馬你不放，我溺死你」。危機時刻，潘洪右手重推高某某臉部，雙腳蹬踹其腹部才得以上岸。

經查，高某某當晚與親友聚餐時有少量飲酒，因覺得自己並未醉酒，便抱着僥幸心理開車，面對警方的路障截查，因害怕被查獲酒駕便做出逃跑等拒不配合執法的行為。

警員潘洪在水中掙脫過程中，右手食指、中指、無名指被高某某咬傷，頸部扭傷。目前，高某某因涉嫌襲警罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

據介紹，在2月10日至16日的農曆新年期間，臨湘市公安局交警大隊持續在全市範圍內開展酒駕、醉駕夜查行動，處理交通事故263宗，查獲酒後駕車47人次。