成績時好時壞　碩士爸輔導小學仔做題氣到眼睛｢漏水｣　確診這一病

孩子成績時刻令父母擔心。內媒《橙柿互動》報道，近日，內地有碩士爸輔導正在讀小學三年級的兒子做題，由於兒子成績時好時壞，令他非常焦慮，一度氣到視力模糊扭曲眼睛「漏水」，到醫院檢查確診視網膜黃斑區毛細血管滲出疾病。



據報道，當事人楊先生現年40歲，研究生畢業，本以為輔導正在讀小學的兒子是件輕鬆事，但孩子到三年級後成績時好時壞，令他輔導功課時經常火氣很大，「一會上廁所，一會要喝水，拖拖拉拉，漫不經心還頂嘴」。

孩子的教育是家長共同關心的話題。（網絡）

為了孩子的成績，楊先生陷入不小的焦慮，「有時做夢都在陪他做題」。他表示，大約一年前出現「奇特視覺」：看東西模糊扭曲，當時並未在意，不久自行恢復。近日，他又一次輔導孩子功課生氣發火後，又出現類似徵狀，且更加嚴重，於是到醫院就診。

經過檢查，楊先生的視力已從平時的1.0降至0.6，造影檢查看到眼底上有個小破口「漏水 」了。醫生表示，病變主要波及視網膜黃斑區下面的脈絡膜毛細血管，當這個地方毛細血管滲出，液體滲漏到視網膜的黃斑部時，就會影響視力。醫生同時提醒，中青年群體都要適當調整生活工作壓力，學會給眼睛「養生」。