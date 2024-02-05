拒幫同學做功課　廣東13歲男童遭圍毆腦死　捐器官助7人重獲新生

廣東一名13歲男童因口角衝突遭同學毆打成植物人，被宣判腦死。



家屬決定將其器官捐獻，遺愛人間，至少幫助7人重獲新生。

男童父親悲痛表示，「希望校園欺凌不再發生」。

教育局稱男童與同學發生口角衝突 家屬卻斥不實：起因是他拒絕幫同學寫作業（點圖了解更多）：

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據《深圳新聞網》，一名13歲的廖姓男童2023年12月4日在學校遭同學毆打至腦疝、腦出血。送醫急救後仍昏迷不醒，經過19天的搶救，12月23日廖童第一次被判定腦死，當時家屬不願放棄最後一絲希望，堅持繼續治療。

2024年1月，醫院又進行了一次腦死判定，廖童的家屬開始思考如何讓孩子善終。

器官捐贈手術在2月1日進行，家屬廖先生表示，「除了腦部，他的身體器官都是好的」。據悉，廖童的肝臟、腎臟、肺臟、眼角膜以及其他血管組織，都將捐用於臨床醫療、醫學教學和科學研究，他的器官和組織將至少幫助7人重獲新生。

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廖先生說，孩子去年11月曾跟他說過，等滿18歲就去當兵。如今，孩子只能用另一種方式為社會作出貢獻，「我的孩子從小到大都很善良，到最後還是個善良的人」。廖先生悲痛地表示，「希望校園欺凌不再發生」。

回顧這宗事件，2023年12月6日，有網友爆料稱，廣東陽江陽春市一名廖姓中學生被同學毆打成「植物人」。

媒體曝光後，陽春市教育局發布通報稱，該廖姓男童與同班同學江姓男童雙方發生口角衝突。

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12月4日，江童將廖童推到教室講台旁，在另一名同學黃童的協助下，江童持掃把棍敲打廖童後腦，並用拳頭快速打了幾下頭部。

其他同學隨後到辦公室向老師報告，任課老師立即到教室查看情況，看到廖童被打傷，即通知校醫並撥打120急救電話。

不過，家屬表示，起因是廖童拒絕幫同學寫作業，且實際情況疑與官方通報有所出入，「打人的是3個人，一個抱著，一個用衣服包著頭，一個用半條掃把打了頭腦3、4下，孩子回到座位不久就倒下了」。

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