冒充｢出軌16歲學生女教師｣直播　內地大批高仿號被封　網轟無下限

上海市徐匯區一中學女教師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」的相關截圖流傳網絡，引發內地公眾關注。事件發酵後，有網民發現，多平台出現上海女教師「高仿號」。為了獲取流量，湧現不少主播冒充女教師開直播，騙取打賞，直播間人數達到上萬人，儘管受到謾駡和指責，抨擊「無下限」，但直播間的禮物依然源源不斷。目前，大批高仿號已被封禁。



上海一名25歲張姓女老師，日前被自己的老公舉報出軌，與一名16歲男同學過從甚密，不只傳親密簡訊，甚至上床睡覺，內容更勝經典日劇《魔女的條件》。消息爆發後，該區教育局表示已針對此事啟動調查，而張老師則是被停職。

由於張老師的故事「劇情飽滿」，引發網絡熱議，「張老師」已經成為流量密碼，近日網上突然冒出許多「張老師」開直播，以「第一人稱」的方式陳述事件，衝一波人氣，不少直播間瞬時湧入了上萬人。

為了搏眼球、衝流量不惜造假、高仿的網絡亂象，縱然吸引相當多的觀賞，唯此舉也引起網民廣泛反感，認為在「流量密碼」至上的直播環境，現在的主播已無所不用其極，呼籲直播平台應加大整治力度，更痛罵「這種傷風敗俗的事情都能拿來演」。

大量微信露骨聊天記錄在網上曝光（點圖放大）：