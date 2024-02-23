江西神秘彩民買同一號碼5萬注中獎2.2億兼免稅　民政部：符合規定

去年12月，江西一名神秘彩民在彩票「快樂8」以近10萬元（人民幣，下同）對同一組號碼買近5萬注，最終中獎獲獎金達2.2億元，而且無需繳稅。由於情況極為罕見，引發公眾質疑該期彩票是否存在內幕消息。



周四（22日），民政部通報指，當局高度重視，派出工作組赴江西省南昌市和中國福利彩票發行管理中心進行了認真核查，並與有關部門溝通核查結果、彩票涉稅政策等事宜。經查，確認該期彩票銷售數據封存、搖獎、現場公證、開獎公告發布等工作嚴格按照規定程序進行，銷售系統和搖獎設備正常運行，獎池資金不存在被挪用情形，各項工作符合規定。



通報介紹，該期彩票為2023年12月2日21時快樂8遊戲第2023322期，福利彩票快樂8遊戲在全國範圍內銷售，單注投注金額2元，每天銷售一期、開獎一次，由中國福利彩票發行管理中心負責開獎。快樂8遊戲共有十種玩法，其中「選七」玩法包含「選七中七」、「選七中六」、「選七中五」、「選七中四」和「選七中零」五個獎等。在不限賠的情況下，以上獎等單注獎金分別為1萬元、288元、28元、4元和2元。

經核查，2023年12月2日21時快樂8遊戲第2023322期銷售結束後，中國福利彩票發行管理中心按照《彩票管理條例》及其實施細則等相關規定，對該期原始銷售數據進行封存；21時30分至35分，在2名公證人員的監督下搖出了二十個開獎號碼。搖獎過程在中國福彩網等平台直播，可在中國福彩網觀看。

該期快樂8遊戲搖獎工作正常完成後，銷售系統提示該期返獎獎金超過可返獎總額，根據《中國福利彩票快樂8遊戲風險控制方案》規定，對「選五」和「選七」玩法採取限額賠付，其中「選七中七」獎等單注獎金為4475元。由於該期快樂8遊戲中獎注數多、返獎金額大且觸發限賠，為確保開獎公告信息準確無誤，中國福利彩票發行管理中心對中獎注數、單注中獎金額等信息進行多崗位、多輪次反覆核驗後，於2023年12月3日00時7分通過中國福彩網向社會發布了開獎公告，列出了各玩法、各獎等中獎注數、單注中獎金額等信息，並對當期限賠情況進行了說明。該期快樂8遊戲開獎公告可在中國福彩網查閱。

大獎在勝利路步行街口的彩票店開出。（每日經濟新聞）

經核查，快樂8遊戲「選七」玩法的大獎得主，2023年12月2日在江西省南昌市購買了號碼為40、41、42、44、63、64、65的彩票共50050注。具體為2023年12月2日19時2分至28分在南昌市東湖區某福彩網點購買5萬注，打印彩票667張（每張5注、每注15倍的彩票666張，每張5注、每注10倍的彩票1張），支付金額10萬元；該大獎得主在等待出票期間，於19時26分通過微信轉賬給約兩公里外的南昌市西湖區另一福彩網點銷售員100元，購買了50注同樣號碼的彩票1張。

通過比對銷售系統數據、與彩票銷售員核實、核對銷售網點收款信息等多種方式，確認該大獎得主於2023年11月30日、12月1日和12月2日連續三期對同一組號碼進行投注：第2023320期購買25750注，當期中得「選七中零」獎等25750注（單注獎金2元）；第2023321期在兌取上期獎金後，對該號碼重覆購買25050注，當期未中獎；第2023322期再次購買該號碼50050注，中得大獎。

網傳的兩張選號相同的「選七中七」的購票記錄圖片之一。（網絡圖片）

根據彩票管理法規政策的規定，彩票獎金由彩票機構存放到在銀行開設的彩票資金歸集賬戶，區分彩票品種及遊戲名稱分別核算。快樂8遊戲獎金由中國福利彩票發行管理中心統一管理，按照規定存放，單獨核算，專款專用，接受有關部門的嚴格監督檢查，不存在被挪用情形。

而此次2.2億多元大獎，每注獎金1萬元，因觸發限賠，每注獎金降為4475元。按照《中國福利彩票「快樂8」遊戲規則》規定，中獎者無須繳納個人所得稅。下一步，有關部門將結合彩票行業特點和彩票市場發展情況，進一步研究完善相關政策規則，更好適應彩票事業發展需要。