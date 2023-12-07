江西神秘彩民買同一號碼5萬注獲2.2億兼不用交稅　胡錫進：必須查

近日，一名內地人在彩票「快樂8」以近10萬元（人民幣，下同）對同一組號碼買近5萬注，最終中獎獲獎金達2.2億元，而且無需繳稅。由於情況極為罕見，引發公眾質疑該期彩票是否存在內幕消息。



網傳的兩張選號相同的「選七中七」的購票記錄圖片之一。（網絡圖片）

綜合內媒報道，該期12月2日開獎的「快樂8」全國「選十中十」大獎沒有人中，「選九中九」大獎全國也僅中1注，單注獎金30萬元；令人詫異的是，平時一般在100注左右的「選七中七」，竟然中了驚天的50159注；「選五中五」大獎也罕見中了11691注。

由於「選七」和「選五」中獎無數，把獎池都中爆了，均觸發最大返獎總額風險控制。而大獎得主是在江西南昌市福彩站點以近10萬元購買了近5萬注號碼相同的「選七」組合彩票，單注獎金4475元，總獎金達2.2億元。

據「快樂8」往期開獎公告，近一個月內，「選7中7」中獎注數一直是兩位數至三位數，因此12月2日「選7中7」中獎達50159注自然引人關注。（影片截圖）

此外，由於此次中獎金額過大觸發了限賠，「選七中七」單注獎金只到4475元，領獎人領2.2億餘元獎金時無需繳稅。

這位大獎得主表示，自己購買彩票已超過5年，家庭經濟條件不錯，每周會購買彩票三四次，每次約買數千元到數萬元不等，近日連續多次購買了同樣號碼的「快樂8」彩票。

網傳的另一張購票記錄圖片。（網絡圖片）

「選七中七」的機會率為接近五萬分之一

據「快樂8」往期開獎公告，近一個月內，「選七中七」中獎注數一直是兩位數至三位數，如11月19日的中獎注數為95注，11月26日為62注，即便是相對較高的11月14日也只有320注。因此，12月2日中獎達50159注自然引人關注。內媒《上游新聞》指，「選七中七」的機會率是接近五萬分之一。

12月7日，有內媒致電江西省民政廳，一名工作人員回應稱，針對此事他們已經展開調查。

根據資料，「快樂8」的玩法是指從1至80共八十個號碼中任意選擇一至十個號碼進行投注，每一組一個至十個號碼的組合稱為一注彩票，每注金額2元。「快樂8」共有「選一」「選二」「選三」「選四」「選五」「選六」「選七」「選八」「選九」和「選十」十種玩法。各玩法均支持單式投注，也支持複式投注和膽拖投注。購買者還可對其選定的投注號碼進行多倍投注，投注倍數範圍為2-15倍。

胡錫進發文稱，嚴格審查一下整個過程是否合規，確有必要。（香港01）

胡錫進：嚴格審查整個過程是否合規

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，該大獎得主一下子花近10萬元買了49300注，而那個數字的彩票一共有50159注，相當於他「精準鎖定」了大獎，不由得大家不懷疑。他認為嚴格審查一下整個過程是否合規，確有必要。

胡錫進稱，關鍵是江西福彩中心要查清楚，如果彩票製作、銷售方有人將核心信息外洩，與中獎彩民形成勾結，那無疑是刑事罪。