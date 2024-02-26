甘肅兩男持煙花掃射威遠樓　木質結構極易燃　網民籲警方嚴厲執法

有網民反映，元宵節當晚（2月24日），甘肅定西市隴西縣有兩名男子手持「加特林」煙花，對着當地的標志性建築、國家級文物保護單位「威遠樓」持續掃射。有目擊者稱，兩名男子疑似酒後取樂。



2月26日，隴西縣博物館工作人員證實事件，館方已向隴西縣公安局報警處理。工作人員表示，威遠樓設有保安，但事發時保安可能不在現場。

威遠樓位於隴西城中心，始建於北宋仁宗天聖元年（公元1023年），樓體主體為木質，極易燃。皇佑四年，出於加強武備，韓琦在城東一里處建一樓，起名威遠樓，是威震遠方之意。

到了元初，汪世顯父子擴建城桓時，將威遠樓移建城中。公元1341年，官府把計時的銅壺滴漏及報時的更鼓置於樓上，因此俗稱鼓樓。

威遠樓為磚基三層木樓，通高26米，座基高11米，樓高15米，長27米，寬17米。一樓有廊柱24根，三樓均為正面飛檐，檐下斗拱彩繪102朵，結構嚴謹，造型雄偉，為歇山屋頂式建築。

1963年2月11日，威遠樓被甘肅省人民政府公布為甘肅省省級文物保護單位。 2013年3月5日，國務院公布威遠樓為第七批全國重點文物保護單位。

威遠樓。（微信公眾號＠定西融媒）

網民睇法：

這一旦把文物古跡噴著火會讓他倆後悔一輩子的

絕對是壞，不可能是無腦

這不是無知，這就是故意

燒起來了，估計這輩子都別想從牢里出來

嚴查，一點法律意識都沒有！

這不是蠢，而直接是壞！必須嚴懲！不能讓不良之風影響社會！

正常老百姓不可能這樣故意對著古建築放。

