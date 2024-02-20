男童遭煙花插後腦爆炸身亡　家屬尋兇未果　律師：可要求政府擔責

據此前報道，河南一名10歲男童在大年初三（2月12日）被疑似「狼嚎」的火箭型煙花射入後腦勺後爆炸，男童不幸於2月17日不治身亡。家人網絡尋兇截至目前仍未果，鑑於事發地在當地「網紅橋」，有律師表示，若最終未找到燃放者，家屬可要求地方政府承擔相應的過錯賠償責任。



煙花插入後腦勺爆炸 河南10歲男童救治5日後身亡 家人網絡尋兇

據《中國新聞網》報道，事故發生於2月12日大年初三當晚20點20分左右。男童父親接受採訪時回憶，當晚晚飯後，他開車帶著孩子經過了尉氏縣北三環附近的「網紅橋」，現場人流密集，車輛繁多，不少人在橋上燃放煙火。經過「網紅橋」東北角時，兒子提出想吃燒烤，他便將車輛停在路北邊，牽著孩子的手，順著斑馬線抵達道路南邊的燒烤攤。

父子二人剛買完燒烤，人群中突然竄出一個類似「狼嚎火箭」的煙花，扎向兒子的頭並立刻爆炸。 「剛付完錢轉過身，就听到啊的一聲，孩子就昏了過去，根本來不及反應，頭就被炸了。」

事發後，警方鳴笛將男童迅速送往尉氏縣民眾醫院搶救。然而，當地醫院沒有救治能力，又將其轉院至開封市河南大學淮河醫院，當晚，醫院便緊急進行手術。男童父親稱，由於孩子顱內出血嚴重，醫生先後進行了3次開顱手術，但最終還是不幸離世，「17號下午5點多走的，這幾天的搶救費就花了20多萬。」

此後，男童家人報警，並於網絡發帖求助尋找目擊證人。不過截止目前，他們仍未找到燃放者，也沒有目擊證人提供有效信息。

警方也調查周邊監控，排查過往車輛的行車記錄儀，但夜里人員聚集，希望非常渺茫。 男童父親不解，孩子不到一米四，比成年人矮，不知道煙花為何會在人群中亂竄。

據悉，當地尉氏縣規定煙花燃放區域在三環以外，但新年期間，位於北三環的「網紅橋」一直有人燃放煙花，且沒有公文明確說明該地不可燃放煙花。且新年期間，該「網紅橋」是當地網絡直播打卡地，還有影片顯示，有人在橋上進行「煙花對戰」，以及燃放煙花導致橋上煙花售賣點起火等事件發生。

陝西知名公益律師趙良善表示，燃放者知曉煙花屬於易燃易爆物品，燃放時就應遠離人群，如未盡到合理的審慎義務，需負民事賠償責任。若燃放人明知案發地為人流密集區，仍不顧大眾安危，造成他人死亡後果的，則涉嫌以危險方法危害公共安全罪或過失以危險方法危害公共安全罪，進而可追究放砲人的刑責。

介於截至目前，尉氏縣官方從未就事件進行公開回應。趙良善表示，若最終未找到燃放人，家屬可要求當地政府承擔相應的過錯賠償責任，理由是事發地屬於網紅打卡地，人流密集，當地政府可能未盡到管控責任。