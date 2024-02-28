上海男潛寺廟盜功德箱香火錢獲刑5個月　曾狡辯：菩薩比了「OK」

去年11月，上海崇明一名覃姓男子因偷功德箱內的香火錢被捕，他一度狡辯自己不是偷，而是「借」。令人窄舌的是，他還狡辯稱曾問菩薩，而菩薩比了「OK」。近日，覃男因盜竊罪被判處拘役5個月。



案情指，崇明港西鎮慎修庵每十天清空一次功德箱內的香火錢，但工作人員發現，在香客人數差不多的情況下，多個功德箱里的香火錢明顯減少。同時，每個功德箱上的合頁鏍絲都鬆動，疑被盜竊。最後，通過查看閉路電視，工作人員發現有人偷偷潛入盜竊了功德箱內的錢，於是報警。經偵查，警方順利將疑犯覃男緝拿歸案。

對於犯罪事實，覃男供認不諱。他交代，自己去年10月某日和朋友喝酒時談到自己賭博輸了不少錢，手頭有點緊，對方便提出一起去偷寺廟功德箱內的香火錢。覃男稱自己曾經偷過香火錢，知道是違法的，但在朋友反覆勸說下還是答應了。而為順利盜竊，他和朋友多次前往崇明區的幾處寺廟踩點，反覆查看後商定好了盜竊的時間和地點。此後，二人連續幾天趁夜潛入寺廟，其中覃男負責在大殿外放風，其朋友則利用自製工具進入殿內竊取功德箱內的香火錢，得手後再進行分贓。

犯案過程遭閉路電視拍下。（崇明區檢察院）

值得一提的是，覃男不但狡辯稱自己不是偷而是「借」，還稱：「我問菩薩能不能拿功德箱裏的錢？菩薩比了『OK』!」

上海市崇明區人民檢察院經過審查認定，覃男等人先後盜竊了3座寺廟多個功德箱內的財物，行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，應當以盜竊罪追究其刑事責任。最終，覃男被判處拘役五個月，並處罰金1000元人民幣，夥同覃男一同盜竊的另一名疑犯被公安機關另案處理。