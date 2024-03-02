喚雷軍「軍兒」、「別造車」　內地博主遭小米投訴「侵權」

向來以親民接地氣而受到「米粉」喜愛的小米公司創始人雷軍，因一名內地博主稱呼他為「軍兒」，引致小米公司不滿，認為博主發布的多條影片涉嫌侵犯企業名譽權。小米近日要求該博主刪除相關影片，引發熱議。



網傳小米的「侵權」投訴指，作者長期用「軍兒」指代其公司領導人，透過戲謔的方式調侃、嘲諷小米公司領導人雷軍，請自行核查。如果認為內容不構成侵權，請於1日內提供不侵權聲明及相關的證明材料，要求下架全部相關的影片。

自媒體博主（圖左）稱呼雷軍（圖右）為「軍兒」，遭小米投訴侵權（合成圖／網絡圖片）

據這位稱呼雷軍為「軍兒」的自媒體博主表示，自己是足球評論員出身，十餘年來無一文一字被舉報。自己是初代米粉，對小米造車感到擔憂。他非常理解小米汽車上市之難，為此創作出一系列作品，意在宣傳、提醒、鞭策、鼓勵小米汽車的發展。然而，小米方面似乎並不認同這種宣傳方式，並定義為用戲謔的方式調侃、嘲諷雷軍，是對雷軍的人身攻擊。

2023年8月，雷軍以「成長」為題發表年度演講。（資料照片）

博主拍片喊冤，表示希望能與雷軍本人或公司的其他人員進行溝通。如果這個稱呼「不道德」、「不合法」，他將接受投訴中的要求，刪除影片。

內地網民們對此也各持己見，有人認為這樣的稱呼增加了親切感，有人認為這是對雷軍的不尊重。為數不少的網民認為，該博主「活該」，就算對方不是知名企業家，對普通人也要有點禮貌，「看了一眼這人的影片，全都是帶節奏的內容，不被投訴才怪」。

有網民發文評論道：「看了這個博主的內容，給人一種感覺，那就是好像和人家雷總在對話，在說些什麼，你說小米也就罷了，我當做你給我提『意見』！怎麼意思是要勸退我？從友商從各種角度再說我造車不行，還要帶上我的名字，這不就是無限的去刺激小米公關的神經，不處理才怪！」、「小米汽車還沒有正式發售，還遇見這樣的事情，讓人情以何堪？用雷總經典的一句話：這妥妥的就是來搗亂的嘛。你說小米汽車也就罷了，但是你用我的名稱告訴一些其他的品牌的事情，啥意思？認為你是明朝時候的諫言大臣一樣！認為自己如果被皇帝打了也是敢於諫言的忠臣？」