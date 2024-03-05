山東年幼姊弟燒傷　母親與4姨媽剃光頭捐皮　網民：最美五朵金花

日前，山東省臨沂市蘭山區汪溝鎮，一對6歲和4歲的姐弟在火災中重度燒傷，牽動不少人關心。為救2個外甥，姊弟兩的母親和4位姨母也一起剃光了頭髮捐贈皮膚，為孩子植皮。二姨母透露，6歲的外甥女已完成植皮手術，目前正在住院恢復，而4歲的外甥還未醒過來，「只要能救孩兒要什麽我們都給。」

五姊妹被網民稱為「世界上最美的五朵金花」，也讚揚姨媽們是「隔層肚皮的親媽」。



內地《極目新聞》報道，2月20日晚，6歲的可可和4歲的蛋蛋一早在房間睡著，凌晨3時母親查看孩子狀況時發現溫度較低，就打開房間內的空調。大約20分鐘後，突然發現孩子房間著火，母親趕緊衝進去救孩子，父親則在附近尋找滅火器材。

孩子雖然得救但仍受傷嚴重，從20日至25日一直處於昏迷狀態，未脫離生命危險。孩子父親稱，兩個孩子除了嚴重燒傷意外，還因吸入一氧化碳導致中毒。

據診斷書顯示，可可入院時被診斷為「呼吸道燒傷、急性呼吸窘迫症候群、呼吸衰竭、急性肺水腫、多重器官衰竭、急性腎衰竭、多處三度燒傷」；蛋蛋為「呼吸道燒傷、急性呼吸窘迫症候群、呼吸衰竭、急性肺水腫、一氧化碳中毒、多重器官衰竭、多處燒傷」。

孩子母親與４姊妹剃光頭為姐弟兩捐皮。（極目新聞）

3月3日，孩子們的二姨母透露，可可已完成了植皮手術，手術順利正在醫院ICU恢復，但蛋蛋一直未醒過來。事發至今，社會上的眾多愛心人士對妹妹一家提供了幫助。除了網民在線捐款外，所在醫院以及臨沂市的政府部門、老家的鄉親都提供了幫助。「外甥女要做手術前，缺血，（老家）村里人都打電話來要捐血，缺O型血，那天晚上有8個人連夜趕來（捐血）。」閔女士說。

閔女士稱，可可和蛋蛋的媽媽是她的三妹，家中一共五姐妹，因為可可要做植皮手術，她們五姐妹一起剃了光頭，捐皮膚給可可做手術。取皮時，她們打了麻藥，但術後還是非常疼。不過閔女士說，「只要能救孩兒，他們要什麽，我們都給。」