馬面裙爆紅成眾人龍年漢服首選　山東曹縣從貧困縣到狂賺3億？

2024年新春伊始，馬面裙爆火，成為不少人龍年漢服首選。在山東省菏澤市曹縣，以馬面裙為主的漢服，今年的銷售額已超過驚人的3億元人民幣。

作為曾經的貧困縣和勞務輸出地，曹縣這座山東小縣城， 是怎麼發展城如今的漢服產業基地的？



馬面裙走紅 曹縣漢服銷售火爆

近年來，漢服穿搭愈來愈流行，當中最受歡迎的則要數馬面裙。（視覺中國/當代中國授權）

多個電商平台的數據顯示，今年1月以來，漢服的搜索量暴漲，其中馬面裙成為漢服品類下熱度最高的單品。

馬面裙發源於宋朝，在明清進一步發展流行。（裝束復原＠微博/當代中國授權）

山東曹縣電子商務服務中心的數據顯示，踏入2024僅2個月，曹縣以馬面裙為主的龍年拜年服銷售額，已超過驚人的3億元（人民幣，下同）。

曹縣的漢服加工廠老板表示，今年的訂單量是往年的4、5倍，馬面裙的火爆程度甚至令到布料供應緊張。

山東曹縣是中國的主要漢服生產銷售基地之一，一年的漢服銷售額超70億元。（網上圖片）

尤其是在當地有名的「電商鎮」和漢服生產地大集鎮，鎮長透露，現在當地有400個返鄉創業做馬面裙的大學生，今年春節前忙碌時，店鋪一天要打包2,000件。

第一批返鄉創業的大學生劉申鋒說，目前自己有3間網店和線下生意，春節前一個月，僅僅馬面裙單款的銷售額就有1,000萬，有的快遞工人每月能賺7、8萬元。

今年曹縣的馬面裙以至漢服生意紅火，其實不是一夜爆紅，而是離不開當地產業厚積薄發，和近年來國潮崛起的勢頭。

曹縣漢服產業如何發展起來的？

曹縣，是山東勞動力資源第一大縣。不過，曾經這裏只是一個貧困縣，農民們以往主要靠外出打工作為收入來源。

在未涉足漢服前，由於盛產適合用來製作棺木的泡桐，曹縣是日本進口棺木的主要來源地；之後，曹縣從製作壽衣、到演出表演戲服，一步步為了服飾產業打下基礎。

得益於10多年的演出服產業發展，曹縣形成了精細完備的市場分工。

從製版、布料、裁剪，到印花、縫製、成衣等，曹縣的大集鎮、安蔡樓鎮及周邊鄉鎮方圓5公里內，聚集了所有配套。（網上圖片）

在2009年前後，曹縣更是搭上了電商經濟發展崛起的快車。

如今，山東曹縣已經成為全國聞名的「超大型淘寶村集群」，擁有21個淘寶鎮、176個淘寶村。

據統計，曹縣全縣有2,200多間漢服企業，近10萬漢服從業人員。當中，馬面裙企業就有1,500間左右，從業人數達達到6萬人，佔比超6成。

在曹縣的大集鎮，很少能看到售賣的成品漢服，這裏的廠家們更多是通過電商渠道，把漢服賣到全國，以至世界各地。（視覺中國/當代中國授權）

漢服產業的繁榮刺激了上下游產業鏈發展，為曹縣供貨的有來自浙江、江蘇、廣東、安徽等省份的70多家原材料提供商；而發達的電商產業則為漢服打通了銷售渠道。

從曾經的貧困縣到現在的漢服產業基地，從人人外出打工，到吸引大學生回鄉創業，山東曹縣的變身，見證中國鄉村把握趨勢、找準定位，實現特色發展的致富之路。

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