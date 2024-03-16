天文台料回南天到　周日11區濕度逾90%　機電署籲抽濕機勿放這裡

天文台預測，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流，逐漸被潮濕的海洋氣流取代，預料明日（17日）轉吹東南風，本港迎來「回南天」，一連兩天相對濕度高達100%。根據分區預測顯示，明日上午本港11區相對濕度達90%以上。



打算開動抽濕機的朋友要注意，機電署曾提供抽濕機安全使用貼士，特別提醒不要將抽濕機放在浴室內或滴水的衣物下面，以免發生危險。



天文台料未來一兩日廣東沿岸地區有霧

天文台指，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流，逐漸被潮濕的海洋氣流取代，未來一兩日廣東沿岸地區有霧，日間溫暖。預料一股東北季候風會在下周二抵達華南沿岸，該區氣溫下降。受隨後的乾燥大陸氣流影響，下周中期廣東地區早上清涼，天色良好。

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天文台表示，今日（16日）大致多雲，有薄霧及一兩陣微雨，港內的能見度下降至2,000米左右，吹和緩東風，氣溫介乎攝氏19度至23度。九天天氣預報顯示，未來數日市區氣會稍為回升，星期日最高氣溫升至25度，但隨著一股東北季候風抵達沿岸地區，天文台預測下周二（19日）跌至最低氣溫17度。

天文台料本港一連兩日相對濕度高達100%。（天文台官網截圖）

另外，受潮濕的海洋氣流影響，天文台未來一兩日潮濕有霧，日間溫暖。天文台預料，明日轉吹東南風，相對濕度介乎70%至100%。

據分區預測顯示，明日早上7時，本港11區濕度達90%或以上，包括流浮山、上水、打鼓嶺、石崗、大埔、沙田、西貢、長洲、橫瀾島、將軍澳、坪洲，天文台料相對濕度100%的天氣，或維持兩天至下周一（18日）。

天文台料明早多達11區相對濕度達90%。（天文台官網截圖）

抽濕機5大安全使用貼士

潮濕天氣來臨，是時間出動抽濕機，機電署就曾就抽濕機發出5大安全使用貼士：

1.切勿長期使用令機件過熱

2.抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒，造成火警危險

3.切勿將抽濕機放置在浴室內或滴水的衣物下面

4.保持出入風口及濕度感應器不受阻擋，定期清洗隔塵網

5.應獨立接駁到一個固定插座使用，避免在同一個插座插上其他電器或使用拖板