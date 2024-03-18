天氣｜今日有霧及微雨徘徊在21度　明日迎冷鋒降溫　周三最低16度

現時影響廣東沿岸的海洋氣流，正逐漸被一股偏東氣流取代。天文台預測，本港地區今日（18日）大致多雲，有霧及一兩陣微雨，氣溫徘徊在21度左右。吹微風，漸轉吹和緩東風。天文台展望，明日（19日）漸轉吹偏北風，氣溫開始下降。隨後一兩日早上清涼，日間乾燥。



圖為截至3月18日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本周中期早上清涼 後期有幾陣驟雨

天文台指出，現時影響廣東沿岸的海洋氣流，會在今日逐漸被一股偏東氣流取代。而一道冷鋒會在星期二（19日）早上橫過華南沿岸，該區氣溫下降。受隨後乾燥的大陸氣流影響，本周中期該區早上清涼，天色大致良好。預料一股溫暖潮濕的偏南氣流，會在本周後期至下周初逐漸影響華南，該區有幾陣驟雨。

天文台展望，明日（19日）漸轉吹偏北風，氣溫開始下降。隨後一兩日早上清涼，日間乾燥。接近周末至下周初氣溫逐步回升。

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明日最低18度 接近周末氣溫回升

天文台九天天氣預報顯示，明日（19日）氣溫下降，介乎18至21度，大致多雲，初時有薄霧及一兩陣雨。周三（20日）為二十四節氣的春分，料進一步降溫至16至20度，短暫時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。周四（21日） 為17至21度， 部份時間有陽光，早上清涼。周五（22日）最低氣溫回升至18度，最高22度，有一兩陣雨。周六（23日）氣溫升至20至24度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月18日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（24日）及下周一（25日）均介乎21至25度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。下周二（26日）在20至24度之間，仍大致多雲，有一兩陣驟雨。