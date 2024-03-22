天氣｜今日早晚有微雨　隨後數日潮濕有霧　周日起3天最高27度

一股東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預料，季候風會在今日（22日）逐漸被一股偏南氣流取代。同時一道雲帶正覆蓋華南。天文台預測，本港地區今日大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約25度。吹和緩東至東南風。



圖為截至3月22日清晨5時40分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周中期大致多雲 氣溫稍為下降

天文台指出，現時影響廣東沿岸的乾燥東北季候風，會在未來數日逐漸被一股偏南氣流取代，該區漸轉潮濕有霧，日間溫暖。預料受另一股東北季候風影響，下周中期華南沿岸地區大致多雲，氣溫稍為下降。

天文台展望，未來數日漸轉潮濕有霧，有一兩陣驟雨。下周初日間相當溫暖。

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下周三最低20度 復活節假期雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（23日）氣溫升至21至26度，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。下周日（24日）至下周二（26日）均介乎22至27度，相對濕度最高達100%，有一兩陣驟雨，早晚有霧，日間相當溫暖。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月22日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周三（27日）最低氣溫回落至20度，最高23度，大致多雲，有一兩陣微雨。下周四（28日）料介乎21至25度，大致多雲，有一兩陣驟雨。下周五（29日）開展一連四天的復活節假期，天文台料當日及下周六（30日）均介乎21至24度，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。