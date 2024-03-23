天文台料明起一連四日濕度100% 將軍澳達98% 即睇你嗰區有幾濕
撰文：羅俊文
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天文台天氣報告｜天文台預料，一股溫暖潮濕的偏南氣流會在未來兩三日，繼續影響廣東沿岸地區，預料本港明日（24日）起，將一連四日經歷相對濕度高達100%的潮濕天氣，預料明早將軍澳的相對濕度高達98%。至於復活節假期期間，天文台預料有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
天文台指，一股溫暖潮濕的偏南氣流會在未來兩三日，繼續影響廣東沿岸地區。隨著偏南氣流在下周中期被一股微弱的東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫稍為下降。預料高空擾動會在下周末期間，為華南帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。
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天文台指，今日（23日）大致多雲，部分時間有陽光，下午相當溫暖，局部地區有一兩陣驟雨。今晚沿岸有薄霧。吹和緩東南風，氣溫介乎22度至27度。展望未來兩三日早晚有霧，日間仍然相當溫暖。
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九天天氣預報顯示，未來幾天日間相當溫暖，星期日最高氣溫更升至27度，據分區預測顯示，當日下午2時石崗、流浮山、上水、打鼓嶺4區氣溫料高達30度。
當日相對濕度亦會上升，天文台料星期日起，一連四日相對濕度將升至最高100%。分區預測顯示，星期日上午7時，本港多區濕度達90%以上。
天文台預測星期日（24日）上午7時各區相對濕度：
打鼓嶺：91%
上水：92%
流浮山：97%
石崗：91%
大埔：96%
屯門：86%
青衣：89%
沙田：91%
西貢：94%
香港天文台：91%
將軍澳：98%
黃竹坑：92%
坪洲：93%
赤鱲角：88%
長洲：98%
橫瀾島：98%
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