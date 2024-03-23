天文台料明起一連四日濕度100%　將軍澳達98%　即睇你嗰區有幾濕

天文台天氣報告｜天文台預料，一股溫暖潮濕的偏南氣流會在未來兩三日，繼續影響廣東沿岸地區，預料本港明日（24日）起，將一連四日經歷相對濕度高達100%的潮濕天氣，預料明早將軍澳的相對濕度高達98%。至於復活節假期期間，天文台預料有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



天文台指，一股溫暖潮濕的偏南氣流會在未來兩三日，繼續影響廣東沿岸地區。隨著偏南氣流在下周中期被一股微弱的東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫稍為下降。預料高空擾動會在下周末期間，為華南帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。

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天文台指，今日（23日）大致多雲，部分時間有陽光，下午相當溫暖，局部地區有一兩陣驟雨。今晚沿岸有薄霧。吹和緩東南風，氣溫介乎22度至27度。展望未來兩三日早晚有霧，日間仍然相當溫暖。

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九天天氣預報顯示，未來幾天日間相當溫暖，星期日最高氣溫更升至27度，據分區預測顯示，當日下午2時石崗、流浮山、上水、打鼓嶺4區氣溫料高達30度。

當日相對濕度亦會上升，天文台料星期日起，一連四日相對濕度將升至最高100%。分區預測顯示，星期日上午7時，本港多區濕度達90%以上。

天文台預料，明日起本港一連四天相對濕度高度100%。（天文台官網截圖）

天文台預測星期日（24日）上午7時各區相對濕度：

打鼓嶺：91%

上水：92%

流浮山：97%

石崗：91%

大埔：96%

屯門：86%

青衣：89%

沙田：91%

西貢：94%

香港天文台：91%

將軍澳：98%

黃竹坑：92%

坪洲：93%

赤鱲角：88%

長洲：98%

橫瀾島：98%

天文台料明早多區相對濕度達90%以上。（天文台官網截圖）

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