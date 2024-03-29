復活節｜天文台料4日假期有雨、狂風雷暴　北上注意深圳或雨勢大

天文台天氣預報｜復活節假期天氣｜今日（29日）是一連四日復活節假期的首天，打算進行戶外活動的朋友要注意，因為本港天氣漸轉不穩。天文台預計，今日起本港將經歷一連4日的下雨天，復活節假期期間更有幾陣狂風雷暴。隨著高空擾動稍為遠離，預料下周中期廣東沿岸地區天色才好轉。



今日是一連四日復活節假期的首天。（倪清江攝）

天文台指，今日部分時間有陽光，下午天氣炎熱，局部地區有驟雨，晚上沿岸有薄霧，吹微風，市區氣溫介乎攝氏23度至29度。受高空擾動影響，天文台預料周末至下周初華南地區有大驟雨及狂風雷暴。

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天文台料周末起本港天氣轉不穩。（天文台官網截圖）

據九天天氣預報顯示，天文台料今日起本港將經歷一連4天的下雨天。展望明日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較為頻密及局部地區有狂風雷暴，星期日料多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

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深圳市氣象局周日有雷陣雨

打算北上深圳的朋友要注意，因為根據深圳市氣象局最新預測，當局預料明日深圳多雲陰天有分散小雨；星期日有雷陣雨，局部地區雨勢較大。

香港天文台日前亦已發出預警，預料今日開始大灣區一帶的天氣變得不穩定，星期六後期至下星期一（3月29日至4月1日）顯著降雨以至局部地區大雨，較大可能移至香港附近的地方，屆時間中有驟雨，雨勢亦可能較大及有雷暴；若颮線在內陸出現並移至沿岸地區，參考過去類似天氣情況，珠江口一帶有機會出現冰雹及雷暴、強陣風等強對流天氣。

天文台料本港下周中升溫 最高氣溫達30度

隨著高空擾動稍為遠離，下周中期廣東沿岸地區天色好轉。香港天文台預料下周二（2日）起一連4天，本港氣溫或上升至最高30度。

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