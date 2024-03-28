復活節天氣｜天文台料4日都有雨　周日雷暴　一因素決定會否落雹

一連四日的復活節假期明日（29日）展開，市民已急不及待要外出遊玩。不過，天文台提醒大家，預料假期四天日均會有雨，明日有幾陣驟雨，至周六（30日）天氣漸轉不穩定，下周日（31日）更有驟雨及雷暴，隨後一兩日仍有幾陣驟雨。



天文台昨日（27日）天氣隨筆更提到，綜合不同模式預測，料復活節假期間有顯著降雨，雨勢可能較大及有雷暴，若颮線在內陸出現並移至沿岸地區，珠江口一帶有機會出現冰雹及雷暴、強陣風等強對流天氣。



▼2023年6月17日 天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號▼



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市民好不容易盼來復活節，但天公可能不造美。天文台表示，一道雷雨帶正影響廣東北部，廣東沿岸明日風勢微弱，亦有幾陣驟雨，而偏南氣流會在隨後數日逐漸影響該區。此外，受高空擾動影響，周末至下周初華南地區有大驟雨及狂風雷暴，隨着高空擾動稍為遠離下周中期廣東沿岸地區天色好轉。

天文台預料，明日會有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，星期六稍後天氣漸轉不穩定，至下星期日有驟雨及雷暴，隨後一兩日仍有幾陣驟雨，即代表復活節假四日都可能有雨。

根據最新九天天氣預測，料明日大致多雲，有幾陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光；3月30日有幾陣驟雨，稍後驟雨較為頻密及局部地區有狂風雷暴；3月31日多雲、有驟雨及幾陣狂風雷暴，到4月1日仍然有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。

除此之外，九天天氣預測更料有雨天氣一直延續到下周六（4月6日），期間部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，下周二（4月2日）及周三（4月3日）最高氣溫重上攝氏30度，市民切記做好準備、常備雨傘。

天文台昨日（27日）的天氣隨筆已提醒市民，各大人工智能大數據模式的延伸集合預報，均頗為一致地預測三月底至四月初高空擾動會影響華南，並在3月30日左右開始為香港帶來較為顯著的降雨。

綜合不同模式預測，歐洲集合預報模式亦預測周末在珠江口一帶出現閃電的機會較高，又預計明日起大灣區一帶天氣會變得不穩定，甚至若颮線在內陸出現並移至沿岸地區，參考過去類似狀況，珠江口一帶有機會出現冰雹及雷暴、強陣風等強對流天氣。

▼3月16日 維港潮濕有霧，一片灰矇矇▼

