復活節天氣｜今日多雲有驟雨日間炎熱　至周四最高均達31度

今日（4月1日）是復活節假期最後一日，一股偏南氣流正影響廣東沿岸地區。天文台預測，本港地區今日大致多雲。初時有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。吹和緩南風。



圖為截至4月1日清晨5時50分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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至下周初連日驟雨 周末起雲量較多

天文台指出，受偏南氣流影響，未來數日華南天氣炎熱，天色明朗，但有一兩陣驟雨。預料一股偏東氣流會在周末至下周初影響中國東南沿岸，該區雲量較多，亦有幾陣驟雨。

天文台展望，未來兩、三日天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。

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周六最高29度 下周二回落至26度

天文台九天天氣預報顯示，明日（2日）及周三（3日）均介乎25至31度，其中周三料局部地區有驟雨。周四（4日）有一兩陣驟雨，當日最高仍有31度，最低26度。周五（5日）最高氣溫30度，有幾陣驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月1日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（6日）起連日多雲，當日及下周日（7日）最高氣溫為29度，最低24度，均有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周一（8日）最高氣溫進一步回落至27度、最低23度，仍有幾陣驟雨。下周二（9日）最高氣溫26度、最低22度， 日間短暫時間有陽光。