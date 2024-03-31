深圳傍晚後或有強對流天氣　隨時有狂風暴雨冰雹龍捲風︱北上注意

不少港人趁復活節長假期北上深圳遊玩，惟深圳今日（31日）天氣不穩定，當地預計傍晚後隨着南風逐漸加大，漸轉雷陣雨，有出現強對流天氣的風險。



深圳氣象局在31日下午的實時監測圖象。（深圳市氣象局截圖）

廣東省應急管理廳、氣象局早前提醒，今日（31日）粵北、珠江三角洲市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，局地伴有短時強降水、雷雨大風和冰雹等強對流天氣。

深圳當局指，預計深圳在傍晚後隨著南風逐漸加大，漸轉雷陣雨， 有出現強對流天氣的風險。

深圳當局指，所謂強對流天氣，是指雷雨大風（風速達到或超過17米/秒）、冰雹、龍捲風、短時強降水（小時降水量達到或超過20毫米）等由中小尺度對流系統產生的天氣，通常還伴有雷電。

深圳市氣象台在31日下午4時發布寶安區、光明區、龍華區和珠江口雷雨大風黃色預警信號和暴雨黃色預警信號。（深圳市氣象台）

深圳分區暴雨黃色預警信號生效

此外，深圳市氣象台在31日下午4時發布寶安區、光明區、龍華區和珠江口雷雨大風黃色預警信號和暴雨黃色預警信號。受珠江口西側雷雨雲團東移影響，預計未來1-2小時內深圳市自西向東將出現雷雨天氣，最大小時雨強20-30毫米，局地伴有8級左右的短時大風。全市進入暴雨戒備狀態。

深圳市氣象台指，由於目前粵西有兩塊雷雨雲團正在靠近，整個降雨過程持續時間將較長，傍晚這波雷雨過後，夜間可能受第二塊雷雨雲團影響。