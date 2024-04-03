天氣｜今日最高30度　新界再高一兩度　清明節達31度有一兩陣驟雨

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（4月3日）大致多雲。早上最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一、兩度。吹和緩至清勁南風，初時高地間中吹強風。天文台九天天氣預報顯示，明日清明節（4日）料介乎26至31度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。



圖為截至4月3日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



+ 5

未來一兩日炎熱 下周中期較乾燥

天文台指出，一股偏南氣流會在未來一、兩日持續為華南沿岸地區帶來炎熱的天氣。而一道低壓槽會在周末期間為華南內陸帶來驟雨及雷暴。預料一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸地區，並在下周中期為該區帶來較乾燥的天氣。

天文台展望，未來一兩日天氣炎熱。周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

▼2月15日 年初六上水和暖▼



+ 11

至下周二連日有雨 下周三最低22度

天文台九天天氣預報顯示，明日（4日） 至下周二（9日）連日有驟雨。周五（5日）料在25度至30度之間，當日除有幾陣驟雨，並至下周四（11日）連日大致多雲。周六（6日）最高氣溫料28度、最低24度；下周日（7日）則在24至29度之間，兩日均有驟雨，其中周日日間短暫時間有陽光。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月3日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（8日）最高氣溫28度、最低24度，有一兩陣驟雨。下周二（9日）最高氣溫回落到27度、最低23度，仍有一兩陣驟雨。 下周三（10日）介乎22至26度，下周四（11日）則為23至27度，兩日均仍大致多雲，但日間部份時間天色明朗及乾燥。