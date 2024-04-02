天文台料周四31度　勢成有紀錄最熱清明節　下周三季風到最低22度

天文台天氣報告｜本周四（4日）是清明節，孝子賢孫打算在當日拜山掃墓就要留意了。天文台預料當日市區氣溫高達31度，勢打破2015年的最熱清明節氣溫紀錄。



另外，天文台預料，一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在下周初至中期影響廣東沿岸地區，預測下周三（10日），最低氣溫降至22度。



▼2023年4月5日 疫後首個清明節▼



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天文台料未來兩三日 華南沿岸炎熱

天文台料今日大致多雲。日間部分時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁南風，高地間中吹強風，氣溫介乎26度至31度。受偏南氣流影響，未來兩三日華南沿岸地區天氣炎熱，天色較為明朗。

預料31度的高溫或維持至周四清明節當日。天文台料清明節當日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。翻查資料，有紀錄以來最熱清明節在2015年錄得，當年最高氣溫為30.6度，故今年有可能刷新新紀錄。

天文台料清明節當日最高氣溫31度。（天文台官網截圖）

天文台料周末華南有雷暴

預料一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在下周初至中期影響廣東沿岸地區。天文台預料下周三，本港氣溫下降至最低的22度。