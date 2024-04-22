天文台預警強雷雨區來襲　未來一兩小時本港雨勢大　有狂風雷暴

天文台天氣報告｜最新！天文台今日（22日）下午12時30分發特別天氣提示指，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港雨勢有時較大及有狂風雷暴。市民應提高警惕。



天文台指，受低壓槽影響，明日（23日）廣東沿岸地區有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在星期三（24日）稍為遠離沿岸地區。預料本港今日（22日）起將一連七日有雷暴及驟雨，部分時間雨勢較大，大家外出上班上學記得帶傘。香港天氣待下周初才有機會見好轉。至於5月1日勞動節假期大致多雲，天文台料屆時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



天文台指，今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時較大。吹輕微至和緩偏南風，氣溫介乎22度至27度。明日有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台料明日有驟雨及狂風雷暴。（天文台官網截圖）

天文台指，受低壓槽影響，今明兩日廣東沿岸地區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。（資料圖片）

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天文台料下周初天氣漸好轉

受低壓槽影響，明日廣東沿岸地區有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在星期三稍為遠離沿岸地區，該區仍有幾陣驟雨。隨著本周後期華南沿岸再受低壓槽影響，該區天氣不穩定，間中有雷雨。

據九天天氣預報顯示，天文台料本港今日起，將一連七天有驟雨及雷暴，預料下周初天氣將續漸好轉，下周一（29日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。5月1日勞動節假期大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎25度至29度。

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