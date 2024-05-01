太陽出來了　天文台預測周四間中有雨及雷暴　周日立夏天氣不穩

經過連日暴雨後，今日勞動節假期傍晚太陽出來了，鹹蛋黃般的夕陽徐徐落下。天文台指一股偏東氣流會在周四及周五（2及3日)影響廣東沿岸，有幾陣驟雨。高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴，下周日（5日）為二十四節氣的立夏，代表進入夏天，預測局部地區有雷暴。



天文台指受一股偏南氣流影響，下周初廣東天色較為明朗，日間天氣炎熱，市區最高31度，預料一道雲帶會在下周中至後期影響華南沿岸，該區有一兩陣驟雨。



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天文台5月2日九天天氣預報顯示，未來一周天氣仍然不穩。（天文台圖片)

天文台預測周四大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；周五大致多雲，有幾陣驟雨，風力稍為增強，吹東至東南風4至5級，離岸間中6級。

到周六（4日)大致多雲，有幾陣驟雨，不過早上短暫時間有陽光。高空擾動會周末期間為華南帶來驟雨及雷暴，天文台預測下周日（5日）立夏，即內地五一黃金周最後一日天氣轉差，部地區有雷暴。

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受一股偏南氣流影響，下周初廣東天色較為明朗，日間天氣炎熱，下周一及二（6及7日）最高31度，周二較佳，部分時間有陽光，日間炎熱。預料一道雲帶會在下周中至後期影響華南沿岸，本周下周三至五（8至10日)短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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