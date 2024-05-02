放假先嚟落雨　天文台預測周末有雷暴　下周初天色明朗最高31度

昨日（1日）五一勞動節傍晚短暫出現陽光後，今日（2日）又天陰有雨。天文台指一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，而一道低壓槽正為廣東西部及南海北部帶來驟雨，預測本周六（4日）晚至下周日（5日）二十四節氣立夏早段局部地區有雷暴。不過受一股偏南氣流影響，下周初廣東天色較為明朗，預測市區最高攝氏31度。



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周日立夏氣溫介乎25至29度

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（3日）影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨，預測本港吹東風4至5級（和緩至清勁程度），初時離岸間中6級（強風程度，即3號風球風力）。

到周末，高空擾動會為華南帶來驟雨及雷暴，天氣變差，周六稍後局部地區有雷暴，一直延至周日初時。周日為立夏，但不熱，氣溫介乎25至29度。

天文台5月2日上午11時半發放九天天氣預報顯示，未來一周天氣陰晴不定。（天文台圖片)

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周一至周三料天晴炎熱

天文台表示，受一股偏南氣流影響，下周初廣東天色較為明朗，日間炎熱。由周一（6日)起至周三（8日），部份時間有陽光，日間炎熱，市區日間料升至最高31度。不過天文台預料另一股偏東氣流會在下周中至後期影響華南沿岸，該區有一兩陣驟雨，下周四及五（9及10日)大致多雲，有一兩陣驟雨，到下周六（11日)短暫時間有陽光。

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