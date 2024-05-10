天氣｜今起9天有驟雨　 明日短暫時間有陽光　母親節至佛誕有雷暴

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（10日）大致多雲，有一兩陣驟雨。氣溫介乎24至28度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。



圖為截至5月10日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月28日 港島區驟雨▼



周末期間日間炎熱

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在今日繼續影響廣東沿岸，該區雲量較多。預料該偏東氣流會在周末期間逐漸緩和，華南沿岸地區日間炎熱，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在下周初至中期，為華南帶來不穩定天氣。同時，另一股偏東氣流會影響廣東沿 岸。

天文台展望，周末期間短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。星期日（12日）母親節稍後時間至星期一（13日），天氣將漸轉不穩定及有幾陣雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月10日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台九天天氣預報顯示，明日（11日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高29度。下周日（12日）母親節大致多雲，有幾陣驟雨，初時能見度較低，稍後局部地區有雷暴，最高30度。

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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下周一驟雨較多 下周六再有雷暴

下周一（13日）至下周三（15日）的佛誕均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。其中下周一（13日）稍後驟雨較多；佛誕當日料介乎23至27度。下周四（16日）至下周六（18日）均介乎24至28度，均大致多雲有驟雨，其中下周六有幾陣雷暴。