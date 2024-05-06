母親節天氣｜天文台預測周日時晴時雨　下周三佛誕搶包山有驟雨

天文台預測未來九日陰晴不定，下周日（12日）母親節大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周三（15日）佛誕，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏26至29度。



▼2023年5月14日 雨下母親節總有媽媽擔遮▼



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「重見天日」上水今午最高34.6度 料周三局部地區有雷暴

天文台今日（6日）指出，現時影響南海北部的高空反氣旋會在明日（7日）減弱，而一股偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區雲量增多及有幾陣驟雨。

今日「重見天日」，下午大部分地區氣溫升至31度或以上。新界多區錄得33度或以上，當中上水最高34.6度，鄰近的大隴及打鼓嶺分別33.6及33.5度，元朗公園也高達33.8度；市區方面，九龍城及黃大仙都分別高達33及33.3度。天文台預測明日（7日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，初時部分地區能見度較低，日間炎熱，市區最高31度，到周三（8日）天色轉差，多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，展望本周餘下日子時晴時雨。

天文台5月6日上午11時半更新九天天氣預報，顯示未來九日陰晴不定。（天文台圖片)

下周二料再局部地區有雷暴

天文台預料一股偏南氣流會在周末至下周初為華南沿岸帶來炎熱的天氣，該區亦有幾陣驟雨，其後一道低壓槽會在下周初影響廣東。

下周日（12日）是母親節，天文台九天天氣預報顯示，預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎25至29度；下周二（14日）料再局部地區有雷暴，到下周三（15日） 佛誕當日料仍天色欠佳，大致多雲及有幾陣驟雨，當日入長洲看太平清醮飄色及搶包山比賽的市民要特別留意。

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