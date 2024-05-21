天文台｜紅雨警告下大嶼山雨勢勁嶼南道山泥傾瀉　土力處派員視察

天文台今日（21日）下午2時50分發出紅色暴雨警告信號，土木工程拓展署指，本港持續受大雨影響，離島區的大嶼山的雨勢特別大。土力工程處暫時收到一宗山泥傾瀉報告，事故位於嶼南道，該處已派員視察，相關政府部門亦已開始清理現場。土力工程處指，市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。



土木工程拓展署指，本港持續受大雨影響，離島區的大嶼山的雨勢特別大。土力工程處暫時收到一宗山泥傾瀉報告，事故位於嶼南道。（土木工程拓展署Geo Channel 土力場Facebook專頁）

土木工程拓展署指，本港持續受大雨影響，離島區的大嶼山的雨勢特別大。土力工程處暫時收到一宗山泥傾瀉報告，事故位於嶼南道。（土木工程拓展署Geo Channel 土力場Facebook專頁）

西貢區議員方國珊表示，上次將軍澳遇上極端天氣級數的暴雨，之後民政署提前做好準備，在昨日天文台預測將有暴雨時，就聯同路政署、渠務署等多個部門清理渠口和路上垃圾，並要求區議員、關愛隊及「三會」成員協助監察情況，一有水浸就立即向民政署報告。截至下午4時，將軍澳暫時沒有山泥傾瀉情況。

▼5月4日 將軍澳清晨雨量一小時逾100毫米▼



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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月21日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六短暫有陽光 周五及下周二有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（22日）至下周三（29日）均大致多雲，有幾陣驟雨，其中周五（24日）及下周二（28日）間中有驟雨及雷暴，周六（25日）日間短暫時間有陽光。連日最低氣溫約25或26度，最高約29度及30度。

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼

