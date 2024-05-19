受低壓槽影響　天文台預測周一大雨幾陣狂風雷暴　一連九日驟雨天

天文台表示，受一道低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸有大驟雨及狂風雷暴。本港今日（19日）有幾陣驟雨，稍後雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，並延續到明日（20日）。這道低壓槽在本周中期稍為移離廣東沿岸，在南海北部徘徊，沿岸地區仍有驟雨。此外，高空擾動會在接近周末影響華南。



▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時有一道低壓槽正為廣東西部及南海北部帶來雷雨。

本港地區下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，今晚驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。

展望明日（20日）雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，本周二（21日）仍有驟雨，隨後一兩日驟雨減少。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

天文台表示，受一道低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸有大驟雨及狂風雷暴，本周中期低壓槽將會稍為移離廣東沿岸，在南海北部徘徊，沿岸地區仍有驟雨。此外，高空擾動會在接近周末影響華南。

未來九日天氣方面，明日（星期一）多雲有驟雨，及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，周二（21日）大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢有時較大，及幾陣雷暴。由本周三（22日）赸至下周二（28日）都是多雲有驟雨的天氣，市民外出宜每天帶備雨具。