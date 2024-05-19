極端天氣｜民安隊模擬颱風襲港搜救　將於11追風熱點巡邏勸阻市民

民眾安全服務隊今早（19日）於將軍澳消防及救護學院舉行兩年一度、名為「金牛座」的大型演習，動員超過500人，模擬超強颱風襲港下，本港出現水沉、冧樹、冧樓等，民安隊協助拯救行動，動用今年初引入的電子搜索犬演練。



政府日前強調，將會加強執法，檢控在惡劣天氣或颱風期間追風逐浪人士。民眾安全服務處總參事梁冠康總結時指，民安隊今年將巡邏「追風熱點」提升至11個，勸止市民回到安全地方。



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民安隊今日動員500人參與演習，模擬颱風襲港，本港水位上升，導致低漥地區嚴重水浸；民安隊使用救生艇、導引繩以最快路線救出被困的一家。

模擬塌樹、塌樓 拯救傷者

當出現樹木塌下，有市民失蹤、受傷，民安隊動用無人機評估現場與探測傷者，清理路上塌樹救援市民。在山嶺搜救，傷者因傷未能移動，民安隊據山坡環境，採用「高點拯救」，將未能施以垂直救援的傷者，以繩纜從高處送到平坦地點，再作急救。

在模擬塌樓意外，民安隊緊急救援和區域部隊聯合行動，民安隊先以電子搜救犬探測瓦礫堆，再使用重型爆破工具切割石屎板，最後用氣墊積升起重物，救出被困市民。

出動電子搜救犬 每隻2萬元共有三部

民安隊今年初引入3部各價值2萬元的電子搜索犬，另外目前有14部無人機，經40小時民航處認可課程後，隊員可透過無人機的機動性，從高空作評估、監測情況，方便策劃搜救行動；而電子犬與無人機，都能提高搜救效率、同時減低人員風險。

今年內辦6個課程 培訓100多名人員

民眾安全服務處總參事梁冠康表示，有鑑近年極端天氣加劇，以及其帶來的水浸事故，民安隊需做好備災工作，以及提高救災效率，就水災救援訓練，去年至今共舉辦8個訓練課程，培訓逾110名救援人員；料今年內再辦6個課程，培訓100多名人員。

梁冠康指，民安隊以往在不同地點演習，「難處就係佢哋唔知道其他部隊做緊乜嘢，佢哋整體嘅觀摩、學習都係自己去做，今次就觀察到、學習到、交流到整體情況，亦令到佢哋有啲認識」。

民眾安全服務處總參事梁冠康表示，演習以測試、評估民安隊在救災晚的指揮調配、通訊聯絡、搶救技術。（梁鵬威攝）

行動服重新設計 物料更吸汗、輕薄

民安隊將會翻新裝備，梁冠康提到，隊員所使用的頭盔硬度符合歐盟標準，內有具抗火性的保護物料，另設有護目鏡、以及可照明20米距離的頭燈等，可應用於山嶺搜救、水災、山火等多種環境；行動服的設計、物料亦改為更吸汗、輕薄，在可行情況下減輕民安隊員行動時的負擔。

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配合政府勸阻追風逐浪市民

政府早前表明，日後再遇極端天氣或強颱風時，或會檢控「追風逐浪」的市民。梁冠康指，民安隊工作主要是搜救市民，故不會擔任檢控工作；但當民安隊遇到有關人士，都會勸止，而一般市民都願意聽取，並回到安全地方。

他又表示，民安隊今年將過去巡邏的「追風熱點」從8個提升至11個，分別包括離島地區如大澳、港島區中環碼頭沿岸，以及尖沙咀碼頭一帶，亦會巡邏沙田等地區。