天氣｜今日間中有驟雨及雷暴　雨勢有時頗大　周日短暫有陽光

一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，本港地區今日（24日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎24至27度。吹輕微至和緩東南風。



圖為截至5月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月21日 天文台發出黃雨警告▼



西北太平洋低壓區發展 料移向呂宋以東海域

天文台指出，受低壓槽及高空擾動影響，今日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料高空擾動會在周末期間逐漸遠離沿岸地區，同時低壓槽亦會逐漸減弱，華南沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽會在星期一（27日）及星期二（28日）再度為廣東沿岸帶來不穩定天氣。此外，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來一、兩日逐漸發展，並大致移向呂宋以東海域。

天文台展望，明日（25日）仍然有驟雨。星期日（26日）短暫時間有陽光 。隨後一、兩日天氣不穩定。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月24日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月4日 清水灣及廈門灣山洪暴發▼



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下周一有雷暴 周二狂風雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（25日）至下周六（6月1日）均大致多雲有驟雨。連日最低氣溫介乎24至26度，最高介乎27度至30度。其中，明日料介乎25至28度。下周日（26日）仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高30度。

下周一（27日）間中有驟雨及雷暴，下周二（28日）有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時較大。下周三（29日）至下周六則大致多雲，有幾陣驟雨。