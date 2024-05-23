多啦A夢無人機｜天文台料周六幾陣驟雨　菲律賓低壓區漸發展東移

受低壓槽及高空擾動影響，天文台表示，明日（24日）廣東沿岸有驟雨及雷暴，高空擾動將於周末期間逐漸遠離沿岸地區。本周六（25日）將於尖東海濱上演全球首場多啦A夢無人機表演，天文台料當日仍然有驟雨。

此外，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區，會在未來兩三日逐漸發展，並大致移向呂宋以東海域。



天文台今日（23日）表示，未來兩三日菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會逐漸發展，大致移向呂宋以東海域。外國氣候網站顯示，兩個低壓槽正在形成，圖示為預測本周六（25日）下午一時的情況。（Windy.com）

天文台今日（23日）表示，本港地區下午及今晚大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，吹輕微至和緩偏東風。展望明日雨勢有時較大及有雷暴，本周六（25日）仍然有驟雨，星期日（26日）短暫時間有陽光。

受低壓槽及高空擾動影響，天文台表示，明日（24日）廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料高空擾動會在周末期間逐漸遠離沿岸地區，同時低壓槽亦會逐漸減弱，華南沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。

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天文台表示，另一道低壓槽會在下周一及二（27及28日），再度為廣東沿岸帶來不穩定天氣。

另外，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區，會在未來兩三日逐漸發展，並大致移向呂宋以東海域。該道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

未來九天天氣預測，仍是一連九天都是驟雨天，本周六（25日）晚上將於尖東星光大道一帶上演全球首場無人機表演，最新預測當天是大致多雲，有幾陣驟雨。翌日（26日）雖有一兩陣驟雨，預料日間短暫時間有陽光，將會是未來九日中唯有見陽光的日子。之後一直到下周六（6月1日）仍是多雲有驟雨。