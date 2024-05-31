一號風球｜澳門氣象局：午間改3號可能性較高 稍後雨勢有時頗大
撰文：蕭通
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澳門於昨午（30日）5時30分發出一號風球一預料將在清晨維持。氣象局指出，今日（31日）午間改發3號風球的可能性較高。氣象局又稱，受其雨帶影響，澳門驟雨漸轉頻密，稍後雨勢有時頗大及有雷暴，今、明（6月1日）累積雨量較高。
截至5月31日清晨5時，熱帶低氣壓最新路徑。（澳門氣象局圖片）
澳門氣象局於今晨5時表示，位於南海北部的熱帶低氣壓，集結在澳門西南偏南約400公里，向西北偏北方向移動，將於今日晚間至明日（6月1日）清晨在廣東西部至珠江口一帶登陸。由於該熱帶低氣壓正逐漸移近，並將進一步增強，下午風力會開始增強。局方會視乎其發展強度，評估是否需要改發三號風球。
今、明兩日並非天文大潮，疊加風暴潮的影響較小，但在持續降雨的情況下，低窪地區有機會出現水浸，請市民留意最新天氣資訊。
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