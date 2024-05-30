颱風艾雲尼日本加速　關東明天狂風暴雨

明天在日本旅行的旅客要注意了：今年第一號颱風艾維尼集結日本南方。日本氣象廳預測，預計31日上午會最接近伊豆群島，除了當地會迎來巨浪、大雨與強風外，隨着它北上，鋒面也會持續北上，因此關東地區沿岸地區明天上午也將出現強風暴雨。



根據氣象廳資料，艾維尼目前集結在日本南方並以時速20公里的速度往東北東方向移動，中心氣壓為990百帕。艾維尼也將持續加速，預計6月1日上午轉變為溫帶低氣壓。

日本tenki.jp預測，東京都離島伊豆諸島31日將遭遇強風。預計最大風速將達到每秒23米，瞬間最大陣風每秒35米。海面也可能出現6公尺的巨浪，同時有強烈的波動。

由於颱風帶來的雨雲與停留在颱風北側的鋒面將同時覆蓋伊豆諸島，預計會帶來雷陣雨。到31日早上6時前的24小時累計雨量預計最高可能超過80毫米，而大部分地區6月1日早上6時之前的24小時累計降雨量預計會來到50至100毫米。氣象廳提醒，民眾應注意土石流、低洼地區淹水及河川暴漲等災害。根據颱風路徑變動，可能出現「警報級大雨」。

關東至近畿地區太平洋側到30日晚間將被積雨雲覆蓋，關東預計31日上午開始降下大雨，尤其是上班時間的雨勢最大。