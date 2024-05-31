風球馬力斯｜天文台除下所有風球並發出「黑球」　料今明雨勢較大

熱帶氣旋馬力斯（Maliksi）5月31日下午逼近廣東西部，天文台在當日下午4時40分改發3號風球，天文台今午（6月1日）稱，馬力斯橫過清遠並逐漸遠離香港，下午4時40分改發一號風球，而所有熱帶氣旋警告於下午5時40分取消，天文台其後發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。



▼6月1日 市民及遊客3號風球下西九文化區享受周末▼



▼6月1日風暴消息▼

【17:40】天文台取消所有熱帶氣旋警告，指馬力斯已減弱為低壓區，受與其殘餘相關的西南季候風影響，本港部份地區初時仍吹強風，高地達烈風程度。天文台會發出強烈季候風信號。

預料馬力斯的殘餘會在今晚至明早為珠江口一帶帶來狂風驟雨，雨勢有時較大，市民請保持警覺。

【16:45】馬力斯橫過清遠並逐漸遠離香港，但本港西部初時仍間中吹強風，高地達烈風程度。當馬力斯減弱為一低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。預料馬力斯或其殘餘會在今晚至明早為珠江口一帶帶來驟雨，雨勢有時較大，市民請保持警覺。

天文台預料，今晚及明早雨勢有時較大及有雷暴。明日日間驟雨減少，部分時間天色明朗。氣溫介乎26至30度。吹清勁西南風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。稍後風勢逐漸緩和，海有湧浪。

【16:40】天文台改發一號風球。

【14:45】天文台指馬力斯正橫過清遠，並將逐漸遠離香港，會在下午四時四十分改發一號戒備信號。天文台料一號戒備信號會維持一段時間，而當馬力斯減弱為一低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。天文台預料馬力斯或其殘餘會在今晚至明早為珠江口一帶帶來較多驟雨，間中有狂風，市民請保持警覺。

▼6月1日 《Waterbomb Hong Kong》音樂節風球下在西九文化區開鑼▼



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【13:45】天文台指過去一兩小時，本港風力有減弱跡象。同時，馬力斯在香港西北約200公里掠過，移向清遠市，隨後逐漸遠離本港。視乎馬力斯減弱的程度，天文台會在下午3時至6時之間考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

天文台提醒海面會有大浪及湧浪，呼籲市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、青洲及沙洲分別錄得的最高持續風速為每小時74、48及42公里，最高陣風分別超過每小時90、62及59公里。

天文台6月1日上午11時半更新九天天氣預報，未來九日「波譎雲詭」。（天文台圖片)

馬力斯在6月1日早上已減弱為熱帶低氣壓,，中午12時集結在香港香港之西北偏西約220公里，即廣東雲浮市一帶。(天文台圖片）

【09:45】按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在未來數小時繼續為本港帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會至少維持至下午三時，天文台隨後會視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化，考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

【08:53】熱帶風暴馬力斯已減弱為熱帶低氣壓。

【08:35】香港迪士尼樂園度假區宣布，由於天文台發出三號強風信號，樂園今日開放作有限度運作，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。

【05:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【05:33】社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。但市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【05:23】天文台延長雷暴警告有效時間延長至上午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【05:20】教育局表示，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【05:00】熱帶風暴馬力斯集結在香港之西約250公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。天文台預料會向東北偏北移動，時速約15公里，移入廣東內陸。

熱帶風暴馬力斯集結6月1日凌晨5時在香港之西約250公里。(天文台圖片）

6月1日截至凌晨近5時，本港普遍錄得10至30毫米雨量，主要在黃雨警告生效後錄得。(天文台圖片）

【04:46】天文台表示，按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在中午前持續為珠江口一帶帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會至少維持至正午12時。隨後會否改發一號戒備信號，要視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化。

在過去一小時，昂坪、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時55、50及49公里，最高陣風分別超過每小時101、69及62公里。

6月1日凌晨近3時半的雷達圖顯示，雷雨區前已覆蓋大嶼山。（天文台圖片)

【04:45】澳門氣象取消暴雨警告信號。

【03:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。雷暴警告生效，有效時間至上午5時30分。

【03:10】天文台表示，在凌晨3時，馬力斯集結在香港之西南偏西約260公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，預料向東北偏北移動，以時速約15公里，移入廣東內陸。澳門氣象局表示，在3時馬力斯集結在澳門西南偏西約190公里。

６月1日凌晨2時，熱帶風暴馬力斯已在廣東省陽江市登陸，集結在香港之西南偏西約280公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

【02:58】天文台發特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:40】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，低窪地區有水浸。按照現時馬力斯預測路徑及強度發展，發出8號風球的機會低；然而預料當馬力斯移入內陸後，受其偏南氣流相關的強雨帶影響，今日淩晨至早上澳門風力會開始增強，會出現持續大雨及短時強陣風，雨勢有時頗大及有雷暴，單日累積雨量可超過100毫米。

6月1日凌晨近3時的雷達圖顯示，一道雷雨區正由西向東逼近本港。（天文台圖片)

【01:45】天文台表示，馬力斯已在廣東省陽江市登陸。按照現時預測路徑，馬力斯會移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶今日會逐漸影響珠江口一帶，該區有大驟雨及強風，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會至少維持至早上6時。

天文台指除非馬力斯採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

天文台5月31日下午4時40分發出3號風球。圖為天文台總部保留的「3號風球」（左），以往打風時會懸掛在尖沙咀訊號山上，因此有「掛波」之說。（資料圖片）

▼5月31日風暴消息▼

【23:10】天文台指過去數小時，馬力斯向北緩慢移動。按照現時預測路徑，馬力斯會在明日（6月1日）凌晨於廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會逐漸影響珠江口一帶，該區有大驟雨及強風，明日高地間中吹烈風。預料三號強風信號會至少維持至明早6時。

在晚上11時馬力斯集結在香港之西南偏西約310公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。

▼5月31日 ３號風球發出前維港風雲變色▼



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【17:00】黃色暴雨警告信號取消。

【16:52】天文台表示，受馬力斯相關的廣闊強雨帶影響，預料本港明早有較大機會同時受大驟雨及強風影響，市民明日出門上學前請留意天氣消息及教育局的宣布。

【16:48】天文台指出，雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料三號強風信號會至少維持至明早6時。除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

5月31日晚上11時，熱帶風暴馬力斯集結在香港之西南偏西約310公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

在過去一小時，塔門錄得的最高持續風速為每小時44公里，最高陣風超過每小時54公里。

天文台5月31日下午3時50分更新九天天氣預報。（天文台圖片)

【16:45】社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

【16:40】教育局公布，由於3號風球現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:40】天文台改發3號風球。

位於南海北部的熱帶風暴馬力斯5月31日下午4時位於香港以西300公里內，天文台在4時40分發出3號風球。（天文台網頁）

▼5月31日 內地遊客一號風球下在西環海旁打卡▼



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天文台指位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。圖為5月31日下午3時的熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台網頁）

【16:00】澳門氣象局改發3號風球，預料3號風球將在晚間維持，預測澳門風力將會增強。在下午4時馬力斯集結在澳門西南約220公里，大致趨向廣東西岸。由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，當局呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

▼5月31日 熱帶風暴馬力斯（Maliksi）預測路徑圖



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【15:30】黃色暴雨警告信號生效。

【14:45】天文台指位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在下午3時，該熱帶風暴集結在香港之西南約290公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

天文台指按照預測路徑，該熱帶風暴會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午4時40分改發三號強風信號。

衛星雲圖顯示該熱帶風暴的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶風暴會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

【14:21】旅遊事務署宣布由於天文台會在今日（五月三十一日）下午發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」取消。

【13:45】天文台指，按照預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午4時40分改發三號強風信號。

天文台指，衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

天文台指縱熱帶低氣壓會移入內陸 本港仍有大驟雨及強風

【11:52】天文台指在過去數小時，熱帶低氣壓稍為加速向北移動，橫過南海北部。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨在廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午四時至六時之間改發三號強風信號。

衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

▼5月30日 中環及金鐘添馬公園天陰有雨▼



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【09:45】天文台指，隨著該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午四時至六時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。

天文台5月31日早上指，隨著熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶，本港今日稍後會漸轉吹偏南風；圖為5月31日早上9時的熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台網頁）

【08:49】天文台指在上午9時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約420公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

【08:45】天文台預測，本港今日間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。

天文台指，位於南海北部的熱帶氣旋會在5月31日逐漸靠近廣東西部沿岸；圖為5月31日早上8時的熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台網頁）

預料向北移動 靠近廣東西部沿岸

在上午7時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約450公里，即在北緯18.9度，東經111.8度附近，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

根據天文台「熱帶氣旋路徑資訊」圖顯示，位於南海北部的熱帶氣旋，明日（6月1日）凌晨2時將成為熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時65公里，之後風力減弱。於周日（6月2日）降級為熱帶低氣壓，持續風速每小時45公里。至下周一（6月3日）再減弱為低壓區，持續風速每小時40公里。

▼5月31日 熱帶低氣壓預測移動路徑圖▼



今明有狂風驟雨雷暴 風勢較大

天文台指出，隨著熱帶氣旋今日逐漸靠近廣東西部沿岸，今、明兩日該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日為沿岸地區帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

天文台展望，明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月31日清晨5時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周一均有雷暴 驟雨直至下周六

天文台九天天氣預報顯示，明日至下周六（6月8日）均有驟雨，其中明日至下周一（6月3日）均局部地區有雷暴。明日料多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大、海有湧浪，介乎26至29度。下周日（6月2日）初時驟雨較多，局部地區有雷暴，最高30度。

圖為截至5月31日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周二（6月4日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，但部份時間天色明朗。下周三（6月5日）至下周六（6月8日）則連日大致多雲，有幾陣驟雨。