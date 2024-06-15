龍舟2024｜內地客黃雨下賞龍舟　稱無阻好心情　期待晚上煙火

香港國際龍舟邀請賽今日（15日）舉行首日賽事，活動共設17項賽事，超過170支來自12個國家及地區的隊伍參賽。不論參與賽事的國家或地區及龍舟隊伍數目，均超越去年。有來自內地的旅客第一次看龍舟比賽，形容現場氣氛熱鬧、心情興奮，即使天文台今日兩度發出黃雨警告，亦無阻她欣賞比賽的好心情。



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武漢旅客：看龍舟比賽感興奮 黃雨無影響心情

香港國際龍舟邀請賽一年兩日舉行賽事，今日為首日賽事，尖沙咀海濱在下午2時雖未見人頭湧湧情況，但海濱沿岸前排都排滿觀眾，除本地人外，當中亦有不少遊客來「湊熱鬧」。

楊小姐與女兒特意從武漢來港看龍舟，在本月8日已經到香港旅遊，她表示：「我們也看了端午節的龍舟，感覺今天的比賽國際化一點」。今次6月的龍舟比賽是楊小姐第一次看龍舟比賽，她感到十分興奮。雖然今日天文台發出兩次黃色暴雨警告，但仍無阻楊小姐的好心情，「一點都沒有影響我心情，很開心！」

她指，會在晚上去灣仔看煙火表演，「在內地國慶、跨年都會看煙花，在香港也是第一次看煙花」。她亦表示，覺得端午節無人機表演太短，但未曾在香港看過煙花，所以十分期待今晚的煙火表演，稱一定會去看。

深圳遊客：氣氛熱鬧、比賽刺激

來自深圳的王小姐今日與家人來港一日遊，途經尖沙咀才發現有龍舟比賽舉行。王小姐指，首次看龍舟比賽，認為氣氛熱鬧，而且比賽刺激，「想看一下隊伍有冇反超的機會」。今晚灣仔海濱會舉行煙火表演，但王小姐並不知情，「晚上有嗎？我不知道……行程許可的會去看」。

除了內地遊客外，亦有外國遊客第一次看龍舟比賽，來自德國的遊客Eva表示，認為比賽十分有興趣，並且打算晚上到灣仔觀看煙火表演。